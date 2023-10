Si sono abbassate le temperature e per proteggere le piante sul balcone ecco cosa fare e quali scegliere per combattere il grigiore autunnale

Il tanto sospirato fresco è finalmente arrivato e questo influisce anche sulla salute delle nostre piante. Che non va trascurata, in modo da prepararle in vista anche del gelo invernale. Ci sono alcune, poi, che sono specifiche per questa particolare stagione, così da rendere più belli i balconi. Ecco su quali puntare.

Finalmente, basta lamentarsi del troppo caldo che continuava a tormentarci anche in ottobre. Da qualche giorno, in tutta Italia, le temperature sono calate di molti gradi, costringendoci ad indossare i capi autunnali. Insomma, benvenuto fresco che, in certi momenti, sembra proprio freddo, con tanto di termosifoni che stanno per accendersi.

Perfetto, ma le nostre piante come reagiscono a tutto questo? Perché, se è vero che, col caldo, occorrono dei trucchi per preservarle dall’afa, ora che i gradi sono precipitati, non si dovrebbe stare con le mani in mano. Il balcone, perché sia splendente anche in questa transizione caldo-fresco, va tutelato e protetto. Ed ecco cosa dovremmo fare.

Si sono abbassate le temperature e per proteggere le piante dovremmo usare questi trucchi preziosi

Prima di tutto, è il momento di togliere i rami secchi, le foglie e i fiori appassiti. Dobbiamo recidere fino ad arrivare dove si incontra il verde del fusto. Che errore pensare che in autunno le piante abbiano bisogno di meno acqua. In realtà, hanno sete, anche se, con l’approssimarsi dell’inverno, dovremo diminuire la quantità, ma senza eliminarla.

L’alimentazione è importante e dovremmo inserire, nella terra, dei fertilizzanti a lento rilascio così che non manchino i nutrienti alle nostre piante. Autunno è stagione di piogge. Che possono essere forti e bagnare eccessivamente le nostre piante. Per questo motivo, dobbiamo drenarle per evitare conseguenze alle radici. Ci sono insetti nocivi anche in questa stagione e, quindi, mai abbassare la guardia, controllando con attenzione le foglie.

Ecco quali comprare per questa stagione, così da avere un balcone ricco di colori

Perfetto, ma quali piante dovremmo comprare in autunno, anche avanzato, per dare colore al nostro balcone. Abbiamo imparato quelle perfette per l’estate, ed ecco su quali dovremmo indirizzarci in questi mesi più freschi.

A partire dall’anemone giapponese, dai fiori rosa (ma anche bianchi) che non richiede particolare sforzo nella sua coltivazione. Il ciclamino è una pianta che non dovrebbe mai mancare, anche perché ama l’ombra. Perfetta è l’edera, che ama il fresco, così come le colorate violette. Infine, ci sono i narcisi autunnali che, lo dice il nome, sono perfetti per questi mesi.