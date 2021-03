Per la pelle secca e scarsamente idratata rivolgersi alla cosmesi è sicuramene una cosa giusta. Tuttavia non basta. Per avere una pelle sempre lucente dobbiamo prima di tutto fare ricorso a una corretta alimentazione. Del resto, siamo quello che mangiamo, no? Questo vale anche per la nostra pelle.

Vediamo, allora, quali sono i cibi ottimi per ottenere una pelle luminosa. Naturalmente, anche il cibo non fa miracoli. Gli alimenti che presentiamo di seguito dovrebbero essere assunti con una certa regolarità al fine di raggiungere risultati apprezzabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Tuorlo d’uovo

Il rosso dell’uovo è un concentrato ricchissimo di vitamina A. Mangiando dalle due alle quattro uova a settimana siamo in grado di ripulire le irritazioni ormonali della nostra pelle.

Mirtilli

I benefici dei mirtilli sono ben noti. Questi frutti rossi sono particolarmente consigliati per la vista. Ma non è tutto. Grazie agli antiossidanti contenuti nei mirtilli, possiamo disintossicare l’organismo e la pelle, preservandola dall’invecchiamento prematuro.

Limone

Un grande classico consigliato per ripulire la pelle dalle tossine è anche il limone. Per far agire al meglio questo straordinario e versatile agrume, spremiamone il succo in un bicchiere d’acqua tiepida.

Spinaci

Tra le tante proprietà contenute nei spinaci, c’è anche il folato. È un elemento indispensabile per il nostro DNA. Una porzione abbondante di spinaci a settimana ci aiuta a prevenire la formazione delle rughe.

Avocado

Tra i cibi ottimi per ottenere una pelle luminosa non può mancare l’avocado. Questo frutto esotico è particolarmente ricco, tra le altre cose, dei grassi acidi omega 9. L’omega 9 contribuisce parecchio alla rigenerazione dell’epidermide.

Acqua

Naturalmente nella nostra lista non possiamo citare la fonte primaria per prevenire l’invecchiamento della pelle. Stiamo parlando dell’acqua.

Se notiamo che la nostra pelle è particolarmente secca e dunque non appare lucente, una delle cause è proprio la disidratazione. Bere un litro e mezzo d’acqua al giorno è un’azione concreta ed efficace per ridare lucentezza all’epidermide.

Approfondimento

Rimedi efficaci per i piedi gonfi e doloranti