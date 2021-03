Il tiramisù è probabilmente il dolce italiano più famoso in Italia e nel mondo. Delizia di ogni palato, questo dolce è molto semplice da preparare. Esistono decine di varianti, con la frutta, senza mascarpone, senza glutine e con il caffè d’orzo. Oggi però parleremo di come preparare un tiramisù perfetto con l’aggiunta di questo ingrediente inaspettato.

Dolce e amaro

La ricetta del tiramisù la conosciamo già. Oggi noi non vogliamo consigliare qualche variante che renda questo dolce al cucchiaio più leggero, meno dolce o dietetico. Vogliamo parlarvi di un’aggiunta in grado di rendere perfetto il tiramisù, con un solo semplice ingrediente.

Tutto quello che dobbiamo fare è iniziare a assemblare il nostro dolce: possiamo imbevere i savoiardi nel caffè e disporli nella teglia e poi ricoprirli di crema. Una volta che abbiamo steso il primo strato possiamo sbriciolare a mano o con un mortaio alcuni amaretti. Ora possiamo spolverare questa polvere croccante sopra alla crema. Procediamo alla stesura del secondo strato di savoiardi e crema e spolveriamo nuovamente gli amaretti sbriciolati. Possiamo terminare il nostro dolce con la classica copertura di cacao amaro e cioccolato, e se vogliamo, possiamo aggiungere degli amaretti interi per guarnire.

Grazie alla croccantezza e al gusto dolceamaro degli amaretti abbiamo aggiunto un sapore in più al nostro dolce classico. Oltre al gusto inaspettato sarà molto interessante la consistenza croccante che i nostri biscotti daranno al dessert.

Cosa se non la cucina deve essere una sintesi tra tradizione ed innovazione? Se seguire le ricette dei grandi del passato è indispensabile per avere piatti deliziosi, agire con creatività è il segreto per essere dei cuochi veramente bravi che fanno emozionare i propri invitati.

Aggiungendo un ingrediente semplice come gli amaretti abbiamo rivoluzionato un classico tiramisù.

