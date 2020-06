I cibi con meno di 300 calorie che non avresti mai immaginato. Dieta, dieta e ancora dieta. Ma sappiamo realmente le calorie di ciò che mangiamo? Esistono le diete fai da te e quelle fatte da un nutrizionista, che quindi, in base al tuo corpo, metabolismo ed esercizio fisico, crea la dieta perfetta per te. Ci sono tantissimi cibi che durante una dieta si decide di levare perché grassi, ma lo sono realmente o è solo frutto della nostra immaginazione? Ovviamente è giusto specificare che la quantità di grasso di un cibo è data soprattutto dal modo in cui questo si cucina e non da prodotto in sé. Ma vediamo insieme quali sono quei cibi su cui abbiamo messo una X, forse in modo affrettato.

Al primo posto, mi spiace dirlo, ma ci sono le patatine fritte. Infatti è un contorno ad alto valore energetico, ricco di glucidi e lipidi. Una porzione media di patate fritte, circa 160 grammi, contiene mediamente 296 calorie. Sul podio insieme alle patatine abbiamo i wurstel. Questi sono dei salumi insaccati a base di carne, perlopiù pollo o suino. Si conservano a lungo, contengono proteine, grassi, aromi, spezie e additivi. 110 grammi di wurstel sono pari a circa 297 calorie. Un altro cibo è il burro. Infatti è un alimento ricco di lipidi, perlopiù acidi grassi. 40 grammi di burro apportano 300 calorie.

E nella top con grande sorpresa troviamo anche la Coca-Cola, e non quella light o senza zuccheri, ma quella “normale”. La Coca-Cola è una delle bibite gasate analcoliche più vendute al mondo. Contiene dolcificanti artificiali, zucchero e acido fosforico che la rendono una bevanda decisamente calorica. Pensate che 1 litro di questa bevanda apporta oltre 300 calorie (circa 370). Voi direte: “ma è più di 300 calorie”. Si, ma è anche 1 litro, tendenzialmente si bevono le lattine che quindi sono al di sotto delle 300 calorie.