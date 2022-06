Tutti abbiamo un angolo di ogni stanza, dal salotto alla camera da letto, in cui si accumulano cavi e ciabatte elettriche. È purtroppo inevitabile considerando il fatto che sempre più gadget che usiamo quotidianamente hanno bisogno di essere attaccati alla corrente o di essere ricaricati periodicamente. Ma i cavi sono un perenne rompicapo per chi deve fare le pulizie: raccolgono polvere, capelli e detriti e ci fanno perdere un sacco di tempo quando passiamo la scopa. Per non parlare del fatto che non sono per nulla estetici. Ma fortunatamente esiste una soluzione davvero semplice che ci permette di nasconderli tutti e ci facilita le pulizie. Vediamo quale.

Dobbiamo fare in modo che stiano sollevati dal pavimento

Per facilitare di molto le pulizie è fondamentale sollevare i cavi dal pavimento. Per quanto riguarda le ciabatte elettriche, è molto facile attaccarle al muro o a un altro supporto. Molti non lo sanno, ma dietro alle ciabatte ci sono due appositi ganci che ci permettono di attaccarle facilmente al muro in poche mosse. Per quanto riguarda i cavi, la soluzione richiede un po’ più di manualità, ma è comunque molto semplice.

I cavi sul pavimento non ci faranno più inciampare con questa soluzione che li nasconde tutti e rende le pulizie molto più semplici

Il trucco per nascondere i cavi è uno solo ed è molto semplice: attaccarli sul retro dei mobili o sulle gambe di tavoli e scrivanie. Ma non preoccupiamoci di dover fare buchi o piantare chiodi. La soluzione è invece acquistare dei comodissimi ganci adesivi.

Ganci adesivi trasparenti che tengono i cavi sollevati da terra

Per i cavi che corrono lungo le pareti possiamo utilizzare una canalina. Invece per sollevare i cavi nelle vicinanze di un mobile, è molto più semplice utilizzare dei comodissimi ganci adesivi. In commercio possiamo trovare dei ganci di varie dimensioni per un prezzo molto economico, che ovviamente sono pensati apposta per non rovinare i mobili con la colla. Posizioniamoli sul lato posteriore delle gambe della scrivania, o dietro la libreria, o anche direttamente alla parete. La cosa importante è che i cavi siano completamente sollevati dal pavimento, in modo che non accumulino polvere e nessuno rischi di inciampare. Con una soluzione così semplice i cavi sul pavimento non ci faranno più inciampare e potremo nasconderli completamente alla vista.

