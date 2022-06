In questo caso siamo pronti a scommettere, non ci sarà doppione in giro per il Mondo come pure capita a volte tra le celebrity del Mondo reale. E, ancor di più, non riusciamo ad immaginare si tratti di un abito low cost, come quello che indossa Letizia Ortiz di 49 euro circa. La bella Ingrid Alexandra di Norvegia è seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon. E ieri sera è iniziata la festa per i 18 anni da favola per la Principessa. L’avvio con una cena di gala per festeggiare il suo ingresso nella vita adulta. La prima foto che giunge da quel della Norvegia la ritrae in abito bianco. Una nuvola con tanto di stola. Tulle, ricami e capelli raccolti in una coda. Un abito fiabesco come si conviene per l’occasione, per la firma di Monique Lhuillier.

La cena

In realtà i 18 anni da favola per la Principessa Ingrid si festeggiano in differita. La data di compimento della maggiore età risale al 21 gennaio, ma per motivi legati al Covid i festeggiamenti giungono adesso. Un intero weekend, da quel che apprendiamo, con l’avvio della serata di ieri. La cena è un omaggio del Governo norvegese e si è tenuta presso la biblioteca Deichman Bjoervika di Oslo. E, ci sia consentito il paragone, a differenza di quanto accade in quel di Buckingham Palace, qui ci sono tutti. Istituzioni e familiari. La principessina per la cena è accolta dal Primo Ministro Jonas Gahr Støre, dalla sindaca Marianne Borgen e dal Ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum. Ma con lei ci sono i fratelli e la famiglia al completo. Compresi nonni e zii.

18 anni da favola per la Principessa di Norvegia futura Regina, ieri la cena reale con abito da sogno

Per l’occasione, la futura Regina si concede per degli scatti fotografici ufficiali. Uno di questi la ritrae con la Tiara (Corona) che le viene regalata per la prima volta. Manco a dirlo, si tratterebbe di un pezzo preziosissimo acquistato all’Esposizione Universale di Parigi nel 1900. Platino, diamanti e perle. Insomma, una robetta da far invidia a tutti i teenagers. Tutto come in una fiaba, per omaggiare la bella Ingrid. Alla cena pare abbiano partecipato 200 persone e tra queste una ventina di amici giovincelli. Un pizzico di semi normalità!

