La maggior parte delle case italiane hanno un “angolo del disordine”. Si tratta di quel luogo di passaggio che sembra praticamente impossibile mantenere sempre sgombro e pulito. Nella maggior parte dei casi, ad avere questo destino è l’ingresso o il corridoio di casa. Scarpe, ciabatte, ombrelli, buste, zaini, chiavi, e mille altri oggettini ingombrano sempre il passaggio, per l’esasperazione di tutti gli abitanti della casa. Ma come fare per evitare che si crei il caos nell’ingresso?

Molti pensano che una scarpiera possa risolvere la situazione. In realtà sappiamo bene che nella fretta non riponiamo quasi mai le scarpe o le ciabatte nella scarpiera e il disordine non diminuisce. Fortunatamente, però, arriva dal mondo anglosassone una soluzione geniale che può aiutarci a risolvere il problema.

Nel mondo anglosassone esiste la mudroom, uno spazio dedicato

Moltissime case americane e inglesi hanno una mudroom, letteralmente “stanza del fango”, cioè un’area dedicata a quelle operazioni che compiamo sempre prima di entrare in casa: togliersi le scarpe, appendere il cappotto, posare l’ombrello eccetera. Non deve essere una vera e propria stanza, spesso basta un angolino. E in questi spazi non manca mai un accessorio indispensabile.

Questo semplicissimo accessorio risolve in maniera elegante e raffinata il problema delle scarpe, borse e oggetti sparsi ovunque nell’ingresso di casa

Ma di quale accessorio stiamo parlando? Si tratta della panca con appendiabiti e posa-scarpe pensata apposta per arredare questo spazio e far sparire una volta per tutte il disordine. Un accessorio che si sta diffondendo sempre di più anche nelle case italiane, che occupa poco spazio ed è assolutamente elegante. Ne esistono versioni sia in legno che in metallo. Ma come dobbiamo utilizzare questo oggetto? Ecco come scegliere quello migliore per la nostra casa.

Colore e materiali giusti lo renderanno un pezzo d’arredo elegante e raffinato

Questo semplicissimo accessorio risolve una volta per tutte il problema del perenne disordine negli ingressi. Ma come possiamo trasformarlo in un pezzo di arredo e non soltanto in uno strumento pratico? Innanzitutto, osserviamo l’ambiente circostante. Vogliamo attirare l’attenzione verso l’area dell’ingresso, oppure vogliamo che sia discreta? Se vogliamo discrezione, allora scegliamo una panca con appendiabiti di colore neutro. Possiamo sceglierla bianca, oppure di metallo. Se invece vogliamo che diventi il punto focale della stanza, scegliamo un colore più coraggioso, come grigio tortora, verde salvia, o azzurro. In ogni caso, l’estetica e la praticità del nostro ingresso ne guadagneranno.

