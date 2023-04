I capelli di Barbara D’Urso stanno letteralmente spopolando e non potrai fare a meno di amarli

Barbara D’Urso è ormai da anni un’icona vera e propria di stile e in tanti seguono le sue scelte. Ed è quello che sta accadendo anche per lo stile scelto da lei per la sua bellissima chioma. Ecco di quale taglio di capelli super alla moda stiamo parlando.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici TV più famose e seguite di sempre. Sappiamo, infatti, quanto i suoi programmi Mediaset facciano degli share davvero incredibili. Il suo stile e il suo modo di essere ha sicuramente conquistato milioni di italiani. E oltre alla sua bravura, è anche per questo che tantissimi spettatori la seguono in continuazione. Ma, oltre a saper fare il suo lavoro e a condurre molto bene i suoi programmi, Barbara D’Urso sa anche farsi notare per il suo inconfondibile stile.

Barbara D’Urso: l’incredibile carriera e il raggiungimento della fama

Barbara D’Urso è apparsa sugli schermi italiani diversi anni fa. È stato nel 1977 che ha fatto il suo esordio televisivo, prendendo parte alle prime produzioni della Telemilano 58 e allo show di Rete 2 intitolato Stryx. Ha anche ricoperto il ruolo di attrice, partecipando a diversi film sia per il piccolo che per il grande schermo, senza tralasciare la sua attività in televisione. Per un breve periodo tra gli anni Novanta è stata anche iscritta all’albo dei giornalisti. Nel corso degli anni ha scritto articoli per settimanali e mensili. Dal 2003 è una conduttrice televisiva esclusiva di Canale 5, dove ha condotto numerose edizioni del Grande Fratello e altri show di intrattenimento e di infotainment. Ha anche pubblicato otto libri, sette dei quali editi da Mondadori e uno da Nuova Eri.

Il taglio che sta letteralmente spopolando e che in tantissimi amano

Oltre alla sua carriera, dove può contare diverse soddisfazioni, Barbara si è sempre fatta riconoscere per il suo grande e raffinato gusto. Sono tantissimi, infatti, coloro che cercano di imitare lo stile di questa incredibile conduttrice. E ora, anche il taglio di capelli che ha scelto grida trendy da tutte le punte. Stiamo parlando del long bob. E il colore è un castano chiaro. Il taglio si sposa perfettamente con la forma del viso di Barbara D’Urso. E anche la tonalità da lei scelta sta benissimo con la sua carnagione.

I capelli di Barbara D’Urso e la nuova moda che sta facendo impazzire letteralmente tutti

Conosciamo bene il Long Bob: è un taglio di capelli ideale per chi vuole mantenere un aspetto fresco e sbarazzino pur conservando la lunghezza. Si tratta di un caschetto lungo che va dalla mascella alle spalle, a volte anche più in là. Questo taglio è perfetto per chi ama sperimentare con colori, acconciature e styling diversi, senza dover rinunciare alla lunghezza. L’aspettò ancora migliore di questo taglio è che sta bene a qualsiasi età. Che abbiamo 20,30 o 60 anni, questo genere di capelli darà al nostro look un tocco di eleganza e allegria davvero invidiabili. Dunque, i capelli di Barbara D’Urso potrebbero stare decisamente bene anche a noi.