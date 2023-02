Tinta capelli, il nuovo colore castano super elegante d’avere

C’è un nuovo colore di capelli in circolazione e non dobbiamo assolutamente perderlo. Una nuance elegante e chic perfetta per ogni situazione e ogni donna. Una tinta che è appena stata scelta anche da una componente della famiglia reale.

Nuovo mese, nuovo colore di capelli. Ma quale possiamo fare? C’è una nuova tinta in circolazione che non possiamo di certo perdere. Una colorazione molto elegante e che sta bene su qualsiasi donna e su qualsiasi lunghezza. Non resta allora che scoprire qual è.

Per tutte le amanti del castano da oggi in poi dal parrucchiere dobbiamo chiedere questo nuovo colore che già conosciamo se seguiamo fedelmente la famiglia reale, perché un loro membro lo ha scelto per i propri capelli.

Addio al solito castano

Il solito castano naturale ci ha un pochino stufato. Ma adesso possiamo accendere la nostra chioma con una nuova nuance. Un colore che vive sempre in questa palette, ma che sarà pieno di luce e andrà a dare valore al nostro volto. Un colore pieno e vivido con dei riflessi luminosi spettacolari. È una nuance assolutamente perfetta per chi ha già i capelli castani perché non andrà a modificare troppo il colore, ma lo valorizzerà solamente. Ed è un colore che sta divinamente con diversi make-up come il dewy skin, trend beauty del momento, oppure con l’ombretto blu.

Tinta capelli, il nuovo colore

Il colore da fare a casa oppure dal parrucchiere è il cioccolato dark. Una nuance castana però piena, che è una dolce via di mezzo tra il nero e il castano. Un colore veramente perfetto per dare profondità al nostro viso.

Inoltre ciò che è molto interessante è che questa nuance sta perfettamente su qualsiasi tipo di lunghezza. Quindi se abbiamo i capelli corti possiamo farla, ma possiamo farla anche se li abbiamo lunghi.

A sceglierla tra le tante celebrità anche una della famiglia reale. Infatti Kate Middleton ha deciso di dire addio al suo castano e di optare per un cioccolato dark. Un vero hair look da principessa contemporanea che si può declinare su diversi styling. Dagli outfit più rock a quelli più da gala, passando per quelli più casual.

Un vero ritorno al castano scuro che è amatissimo però anche da tante altre star. Da quelle delle musica, come la cantante Ellie Goulding, fino alle social star come Hailey Bieber. Un colore quindi che sta a tutti gli effetti spopolando e che sta avendo moltissimo successo. E allora non possiamo perdere la nuova tinta capelli, il nuovo colore castano super elegante d’avere.