Tagli corti e medi di capelli che slanciano la figura a tutte le età: chiedi al parrucchiere quelli memorabili di Victoria Beckham

Tutte amiamo cambiare look ai capelli ma spesso entriamo in crisi. La voglia di novità infatti non sempre coincide con l’avere idee chiare circa la scelta del taglio. Fondamentale decidere lucidamente, soprattutto se vogliamo farvi dare una bella sforbiciata. Sicuramente sfoglieremo varie immagini di hair look in cerca di qualcosa che faccia al caso nostro. Se vogliamo però un taglio alla moda, leggero e che ci faccia anche apparire più alte basterà seguire un unico personaggio glam: Victoria Beckham.

Un’icona di stile intramontabile, ecco chi è Victoria Beckham. Già ai tempi in cui apparteneva alle Spice Girls, prima del lungo matrimonio con David Beckham, il suo look ha sempre dettato legge nella moda. Ambito al quale si dedica da diversi anni lavorando come stilista e lanciando anche collezioni di cosmesi.

I suoi outfit e i suoi make up sono un must, ma ancor più lo sono i numerosi hair look che ha cambiato negli anni. Rimasti iconici e sempre in voga, dei trend sui quali fare sempre affidamento per trovare ispirazione dal parrucchiere.

Tagli corti e medi di capelli che slanciano la figura da copiare

Victoria non è molto alta, sarebbe 1,63 m. Sa bene dunque quanto sia importante avere una capigliatura che non accorci e su quali puntare.

Si può notare infatti come negli anni, pur cambiando diversi tagli, abbia sempre prediletto quelli moderni, leggeri e dinamici. D’altronde una chioma pesante e piatta rischia di appesantire e togliere cm. Inoltre, le sue scelte consentono anche di snellire il viso e renderlo più affusolato.

Attualmente Victoria porta un lob, ossia un caschetto lungo, con riga centrale o leggermente laterale, con piega mossa che ne sottolinea la scalatura. Un taglio che naturalmente potremmo declinare anche accorciandolo di qualche cm senza compromettere il risultato finale.

D’altronde qualche anno fa lei stessa ha sfoggiato un bob scalato di media lunghezza, precisamente sulle spalle. Con una riga pronunciata a sinistra atta a creare movimento tra un lato più folto e uno meno. Il tutto illuminato da un colore castano chiaro e ravvivato da un’asciugature a onde accennate e ciocche risvoltate.

Di lunghezza media anche il taglio sbarazzino portato nel 2001. Scalatissimo, nei punti di maggiore lunghezza arrivava alle spalle. Riga a sinistra e dal medesimo lato un lungo ciuffo obliquo sfilzato.

Il tutto completato da una piega audace con punte tirate verso l’esterno.

Glamour e che sfinano il viso

Iconico e rimasto nella storia il suo inverted bob, noto anche come posh bob, ossia associato al suo nomignolo. Un bob con ciocche più lunghe davanti a incorniciare il viso che man mano si accorciano sulla nuca.

L’ha portato liscio con riga leggermente di sguincio e con ciuffo laterale. Ad arricchire il look il colore sfumato castano biondo.

Super corto il pixie cut portato con una piega spettinata e qualche piccola ciocca obliqua sulla fronte.

Un pixie che porterà anche in forma asimmetrica più lunga e in tonalità bionda, un taglio davvero particolare e che alleggerisce il viso. Questo taglio prevede di portare i capelli da un lato ad altezza nuca e raccolti dietro l’orecchio, dall’altro un frangettone irregolare e scalato lungo fino al mento.

Sono questi i tagli corti e medi di capelli che slanciano la figura a tutte le età, ringiovaniscono e danno brio alla capigliatura. Inoltre sfinano il viso e danno volume. Sono perfetti per lineamenti diversi tra loro, quelli maggiormente irregolari però non si adattano a tratti squadrati perché tenderebbero a esasperarli.

Con questi hair look strepitosi sembreremo guadagnare cm in altezza, per non penalizzare la bassa statura potremo poi anche vestirci ispirandoci agli outfit di Katia Follesa, ideali per le curvy.