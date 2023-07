I borghi romantici dove andare in Alto Adige 3 giorni con pochi euro

Siete alla ricerca di luoghi incantati dove trascorrere un romantico weekend? In questo articolo andremo in Alto Adige alla scoperta di 3 proposte indimenticabili per un weekend lungo di 3 giorni, sempre con un occhio al portafoglio.

L’Alto Adige è una terra dalle mille sfaccettature, un territorio davvero vario dalle acque dei piccoli laghi alle verdi e lussureggianti pinete sino alle vette che lambiscono il cielo. Talvolta la natura dipinge scenari che sembrano usciti da una fiaba e l’interesse crescente dei Vip per la zona ne è dimostrazione. Da ultimo Elon Musk sembra voler costruire una futuristica villa a San Cassiano di Badia.

I borghi romantici dove andare in Alto Adige 3 giorni: Nova Ponente ed il Lago di Carezza

Non solo il Trentino ha borghi romantici, l’Alto Adige non è da meno. Uno dei luoghi più suggestivi è sicuramente il Lago di Carezza. Per visitare il lago, si può alloggiare a Nova Ponente in Val d’Ega. Il borgo ha innumerevoli passeggiate da fare fra cui l’itinerario ad anello per Maso Wölfl, che in inverno è percorribile anche con una romantica slitta. Poco distante dal centro del borgo si può raggiungere la Chiesetta di Sant’Elena con la campana più antica della regione. Da Nova Ponente si può raggiungere agevolmente il Lago di Carezza, uno specchio d’acqua dalle mille gradazione e sfumature.

Il Lago di Carezza si lega ad una leggenda di un amore impossibile. Nel Lago, molti anni fa, viveva una bellissima ninfa dal nome Ondina. Un giorno lo stregone che viveva sul Latemar la vide e se ne innamorò. La ninfa però era timida e quando vedeva qualcuno era solita ritirarsi nella profondità del lago. Lo stregone per attirare Ondina a riva realizzò un arcobaleno di gemme preziose che effettivamente incuriosì la ninfa. Quando lo stregone si mostrò alla ninfa, però, quest’ultima, riconoscendolo, fuggì negli abissi del lago e visse laggiù per sempre. Lo stregone preso dall’ira ruppe tutte le pietre preziose e i frantumi finirono nel lago che da allora risplende di mille sfumature. Sul fondo del lago è collocata una statua raffigurante Ondina. Un sentiero ben tenuto circonda il lago ed è l’ideale per romantiche passeggiate.

Giurarsi eterno amore a Santa Gertrude

Poco distante da Merano, si trova la Val d’Ultimo, un’affascinante zona circondata dal gruppo dell’Ortles e delle Maddalene. L’ultimo borgo della Valle è quello di Santa Gertrude. Sopra al paesino si trovano le tre conifere più vecchie d’Europa. Si tratta di 3 larici di oltre 2.000 anni. Uno dei tre alberi, poi, è davvero particolare. Fino all’altezza di 6 metri è completamente cavo come a formare un piccolo arco. Nel tronco si può persino entrare! È un luogo dove si respira eternità e quindi perfetto per giurarsi eterno amore.

A Merano ecco il Giardino degli Innamorati

I giardini Trauttmansdorff di Merano fanno parte di un circuito europeo che percorre i luoghi dell’Imperatrice Sissi. Si tratta di giardini maestosi dove Sissi amava trascorrere soggiorni di salute. Il giardino è diviso in 80 stanze botaniche. Fra queste c’è il Giardino degli Innamorati: nascosta da un piccolo bosco di roverelle, si svela, dietro ad un cancello, quest’area dedicata al sentimento più profondo. Si tratta di un percorso circolare costellato di sculture e citazioni poetiche dedicate al tema. Si possono poi visitare tre padiglioni disposti a fiore il primo intitolato “l’abbandono”, il secondo dedicato a “ la promessa” ed il terzo a “l’eternità”.

Se si alloggia in Val d’Ultimo, per un appartamento in un agriturismo del circuito di qualità altoatesina Gallo Rosso, a 3 margherite, si può spendere anche 94 € al giorno in alta stagione ossia 47 € al giorno a persona.

Ecco dunque quali sono i borghi romantici dove andare in Alto Adige 3 giorni con pochi euro.