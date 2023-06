Anche quest’anno Legambiente ed il Touring club italiano hanno premiato i migliori comuni lacustri d’Italia per la qualità delle acque. Sono ben 12 le località top premiate con 5 vele blu, il massimo del punteggio attribuibile.

Fra queste troviamo in provincia di Torino il Lago di Avigliana, in provincia di Verbania il pittoresco borgo di Cannero Riviera sul Lago Maggiore, mentre in Toscana sale sul podio Massa Marittima con il Lago dell’Accesa. Una new entry è il Lago di Scanno ed il borgo omonimo, mentre si confermano al top della classifica Toscolano Maderno e Gardone Riviera per quanto riguarda il Lago Maggiore.

A fare incetta di Vele Blu è il Trentino Alto Adige con Molveno e il lago omonimo, il Lago di Ledro con le sue splendide calette, Il Lago di Fiè nel Comune di Fiè allo Sciliar e il Lago di Monticolo nel borgo di Appiano Sulla Strada del Vino. In Veneto scalano la classifica il Lago di Santa Croce ed Alpago e il Lago di Mis con il Comune di Sospirolo. Andiamo ora a scoprire il paradiso dei turisti e dei bambini.

Molveno: il borgo con il lago premiato da 5 Vele blu dove puoi fare una vacanza a 35 € a notte

Molveno è una località celebre per il Lago blu e per questo viene denominata la Perla del Brenta. Il lago permette di rilassarsi sulle sue rive grazie alle spiagge ben tenute. Quando la calura estiva si fa sentire si può scegliere di addentrarsi nelle pinete e trovare refrigerio passeggiando senza stancarsi troppo. La località ai piedi delle Dolomiti del Gruppo del Brenta permette però anche di praticare attività più impegnative come le ferrate o il volo libero con le ali dei deltaplani che veleggiano sopra al lago. Gli appassionati delle 2 ruote possono poi cimentarsi nei 400 km di piste con percorsi specifici anche per l’Enduro e il Downhill. Chi vuole godere dell’acqua azzurra come il cielo sopra le vette potrà imparare ad utilizzare la vela da Windsurf oppure divertirsi con gli scivoli dell’Acquapark.

Il lago dei bambini in Trentino estate 2023

Il Borgo è un delizioso paesino di montagna che ha conservato al gusto e lo stile di un tempo ma dove ci sono strutture ricettive con tutti i confort. Dal Lago di Molveno parte anche la funivia che porta sull’Altopiano del Padrél con i suoi sentieri agevoli per tutti, dai bambini agli anziani. Qui i bambini potranno seguire il percorso didattico studiato per loro sulle orme dello scoiattolo Sciury. L’itinerario copre un dislivello di 100 metri, si percorre in circa 2 ore, anche con i passeggini (devono però essere passeggini da trekking). Per i bambini c’è inoltre la possibilità di cimentarsi in ponti tibetani e altre avventure oppure di visitare la Fattoria didattica presso il Forest Adventure Park che fu anche campo di training dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2008.

Vacanze a 35 € a notte a persona

Fino al mese di luglio, a Molveno siamo ancora in medio-bassa stagione e si possono trovare delle offerte davvero con i fiocchi. Se scegliamo un B&B di recente costruzione con colazione inclusa fino alla prima settimana di luglio potremmo spendere solo 35 € a notte a persona. Se scegliamo un hotel 3 stelle su Booking.com e su Tripadvisor negli ultimi giorni di giugno pagheremo una camera matrimoniale 76 € per soggiornare a Molveno, il borgo con il lago premiato da 5 Vele blu.