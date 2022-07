Caccia ai batteri su tutto ciò che tocchiamo. Siamo senza mascherine quasi ovunque, ma il liquido igienizzante rimane in auge. In qualsiasi luogo entriamo c’è ancora la mitica bottiglietta o il dispenser per detergerci le mani. E, non sarebbe male che questa abitudine alla fine rimanesse nella nostra quotidianità. Visto che in una recente ricerca americana le superfici contagiate e piene di batteri sarebbero risultate davvero un’infinità. A partire dalle banconote e dai soldi, che, ricordiamo sempre ai nostri bambini di toccare il meno possibile. Non solo perché non li spendano a vanvera, ma anche per evitare il contagio di centinaia di migliaia di microbi e batteri, sarebbero addirittura 200.000 su ogni banconota, secondo gli esperti. Ma vediamo altre superfici su cui i batteri anniderebbero, con buona pace dei vari igienizzanti.

Piu di 1 milione di batteri nel WC

A detta degli esperti, i batteri che si anniderebbero nel WC sarebbero oltre 1 milione. E, per WC, intendiamo tutto il blocco. Dalla seduta alla tavoletta, passando per tutta la struttura. Un recente studio americano avrebbe anche puntato l’indice sul pericolo di tenere la carta igienica in questa parte del bagno. Ricordiamoci quindi di igienizzare e pulire il WC quanto più possibile, senza dimenticarci di chiudere la tavoletta dopo l’uso. Anche per evitare che cane e gatto, soprattutto con questo caldo, vadano alla ricerca del fresco e dell’acqua.

I batteri non sono solo sul WC o sui soldi ma anche su questo oggetto

Secondo un gruppo di studiosi belgi e olandesi, ecco la lista degli oggetti maggiormente ricoperti di batteri:

smartphone e telecomando della TV;

spazzolino da denti;

maniglie delle porte;

tastiera del pc;

volante e pomello del cambio dell’auto.

Non abbiamo citato banconote e WC appena analizzati. Ma, attenzione che anche il mitico listino prezzi del ristorante potrebbe essere a rischio. Soprattutto quello non plastificato, che sarebbe più facilmente igienizzabile.

Italia molto attenta in questa igienizzazione

Attenzione che i batteri non sono solo sul WC, quindi ma su molte altre superfici. Ovviamente, ma senza farci prendere dal panico, pensiamo in questi giorni alle nostre ferie. Andiamo al bar della spiaggia e ci sediamo al tavolino. Per fortuna vediamo sempre gli addetti igienizzare dopo ogni cliente. Ma, molti di noi prendono in mano il giornale e, magari, contemporaneamente fanno colazione. Andiamo all’edicola e tocchiamo questo o quel libro che vorremmo acquistare. Insomma, i batteri si nascondono davvero ovunque e, anche senza farne una malattia, conviene sempre alzare il livello di igienizzazione.

