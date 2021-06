Perla del centro Italia, l’Umbria è un gioiello incastonato tra Lazio, Toscana e Marche. Il suo territorio non è molto ampio, ma contiene una vasta gamma di paesaggi mozzafiato, che vanno da dolci colline a vallate verdeggianti, da antichi boschi a meravigliosi laghi e oasi d’acqua.

Oggi non vi parleremo dei soliti viaggi, ma di itinerari insospettabili attraverso colline e vallate verdeggianti, in questo luogo d’Italia davvero spettacolare: l’Umbria.

“Pedalare, pedalare!”: itinerari ciclo-turistici attraverso una terra antica e tutta da scoprire

Non parliamo di cammini d’Italia o di vacanze in isolette tranquille e sperdute, ma di ciclo-turismo. Viaggiare in bicicletta è un’altra ottima opzione per l’estate, che ancora in pochi conoscono ma che apre la strada ad esperienze indimenticabili.

Si viaggia più veloci che a piedi, ma ci si riesce a godere il paesaggio e le bellezze che questo offre meglio che viaggiando in auto. Per questo noi di Proiezioni di Borsa lo consigliamo.

Di itinerari in Umbria ce ne sono tanti, e uno più bello dell’altro, basta solo saper scegliere e non farsi prendere dall’indecisione.

Siamo pronti? Vediamone alcuni.

Itinerari insospettabili attraverso colline e vallate verdeggianti in questo luogo d’Italia davvero spettacolare

Il primo itinerario è adatto a tutta la famiglia ed è percorribile tutto l’anno. Si va da Assisi a Spoleto, attraversando borghi e città medievali, con sontuosi palazzi e meravigliose fontane, luoghi che trasudano storia e cultura. Si attraversano fiumi, ricchi uliveti e ampi vigneti. Lungo questo percorso si può gustare appieno la cultura e…la cucina umbra.

Un secondo itinerario ci porta da Spello a Foligno, attraversando tutta la rigogliosa Valle Umbra. Oltre ad essere un percorso ciclo-turistico è soprattutto un percorso eno-gastronomico, all’insegna della buona cucina e del buon vino.

L’ultimo percorso è un po’ più impegnativo e non adatto ai bambini. Si percorrono su e giù le colline umbre, visitando Assisi, Perugia, Spello e Bevagna, e potendo addirittura fare tappa al Lago Trasimeno, dove con un traghetto è possibile visitare le isolette al suo interno.