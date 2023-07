Ieri è scaduto sui mercati europei mentre oggi scade il setup a Wall Street. Non è un setup rilevante dove attendere un minimo/massimo assoluto/relativo, ma potrebbe sempre portare a un movimento di qualche giorno, almeno fino alla prossima data del 26/27 luglio. Si parte al ribasso? Alcuni oscillatori proprietari incominciano a mostrare un certo affaticamento, e le divergenze sembrano pronte per girarsi al ribasso. Cosa attendere quindi? Leggeremo ora cosa proiettanno i calcoli di probabilità per i prossimi giorni.

Trend lines e medie mobili

Ci sono alcuni casi in cui le distanze fra medie mobili, oscillatori e trend lines combinano elevate percentuali di probabilità. Abbiamo casi di ipercomprato e altri di ipervenduto. Ci troviamo oggi in questo caso: le medie settate a 200/400/600 sui time frame che analizziamo sono ben distanti dai prezzi. Questi sono a contatto con una resistenza (trend line dinamica), e sono ben lontani dalle medie, a una distanza dove spesso sono iniziati ritracciamenti/correzioni. A tutti questi elementi si abbina la scadenza odierna del setup. Cosa accadrà?

Oggi scade il setup a Wall Street: si parte al ribasso per qualche giorno?

La seduta di contrattazione del 19 luglio si è chiusa con un rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.061,21

Nasdaq C.

14.358,02

S&P500

4.565,72.

Sono questi i massimi annuali. Dopo la chiusura della seduta di ieri sono stai pubblicati i dati della trimestrale di Tesla, enon sono pianiti tanto è vero che le azioni in after hours hanno perso oltre il 4%.

Vedremo cosa accadrà oggi.

Cosa farà partire il ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.425

Nasdaq C.

14.081

S&P500

4.489/4.463.

Continuano frattanto ad aumentare le probabilità che possa iniziare un ritracciamento di qualche giorno. Ricordiamo che secondo il nostro percorso campione poi si dovrebbe “sparare al rialzo” fino al setup annuale del 4 agosto. Data che da inizio anno è stata indicata come possibile area di amassimo prima di una correzione di almeno un mese.

I massim annuali comunque sono attesi fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Come sarà il suono a Wall Street della campana odierna?

