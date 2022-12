Ecco quanto si risparmierebbe sui riscaldamenti con l’IVA ridotta sul prezzo del pellet

Con l’arrivo del primo freddo e con la paura di una stangata sulle bollette del gas metano, molti hanno optato per la stufa a pellet. Senza considerare che quest’anno anche il prezzo del sacchetto del pellet è salito alle stelle. Complice la crisi e il rincaro delle tariffe. Ma scopriamo quanto si riuscirebbe a risparmiare se si riducesse l’IVA sul prezzo di questo combustibile.

Con l’arrivo del primo freddo gli italiani hanno avuto la brutta sorpresa di trovare il prezzo del pellet quasi triplicato. Già raddoppiato nella vendita estiva, con l’arrivo dell’inverno il costo del singolo sacchetto è arrivato alle stelle, passando dai 5/6 euro dello scorso anno a toccare punte fino a 15 euro.

In molti hanno deciso di trovare un‘alternativa più economica nel nocciolino d’oliva o altre biomasse. Altri, invece, hanno deciso proprio di cambiare metodo di per riscaldarsi. Ma ecco quanto si risparmierebbe sui riscaldamenti se si applicasse una aliquota IVA agevolata sul pellet.

Da cosa è determinato il prezzo del pellet?

Il prezzo del pellet che acquistiamo, purtroppo, non deriva solo dalla materia prima che acquistiamo e dalla sua lavorazione. A incidere sul costo è anche l’aliquota dell’IVA al 22%.

E, ovviamente, all’aumento del singolo sacchetto corrisponde anche un aumento, proporzionale, dell’IVA applicata. A carico del consumatore, quindi, non ricade solo l’aumento della materia prima e della lavorazione. Visto che poi queste voci vanno a incrementare anche la voce relativa all’IVA.

IVA agevolata al 10%

Proprio per aiutare gli italiani a superare un momento così delicato come quello di crisi che si sta vivendo era giunta una proposta molto interessante. Ridurre l’aliquota IVA del pellet al 10%. La cosa consentirebbe a chi vuol riscaldarsi di poter in parte risparmiare, senza ledere troppo le casse dello Stato. Che, ricordiamo, beneficiano, in ogni caso, dell’aumento della tassa dovuto al costo aumentato.

C’è anche chi ha proposto di ridurre, in alternativa, l’IVA sul pellet al 5%, ma solo temporaneamente. Quanto inciderebbero, se applicate, queste due proposte sul costo di un sacchetto?

Ecco quanto si risparmierebbe sui riscaldamenti con IVA al 5 o 10%

Un sacchetto di pellet da 15 Kg costa tra i 10 e i 15 euro oggi. Di questo prezzo è da considerare che dai 2,20 ai 3,30 euro sono di IVA. Con l’IVA al 10% si risparmierebbe da 1,20 a 1,80 euro a sacchetto. Con un risparmio annuo che potrebbe toccare anche i 200 euro.

Ovviamente, se si optasse per l’IVA al 5% il risparmio maggiore. Probabilmente, gli italiani potrebbero riscaldarsi con più serenità.