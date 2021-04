L’orchidea è uno dei fiori più belli ed è anche una presenza elegante e affascinante in casa. Per poterla mantenere al meglio ecco i 5 segreti che tutti vorrebbero conoscere per ottenere facilmente delle orchidee belle e profumate per tutto l’anno.

Come eliminare le foglie appassite

La foglia d’orchidea a guardarla bene si divide in due parti. La si prende da una parte e la si strappa lungo la linea centrale in modo da dividerla in due. Poi si tirano via tirandole di lato prima una e poi l’altra parte. In questo modo si toglie facilmente. Se invece proviamo a tirarla senza dividerla avremo un bel da fare per portarla via.

Come bagnare l’orchidea

Che si bagni per immersione o con l’annaffiatoio, l’orchidea va sempre bagnata bene. Se prima il vaso era leggero perché il terriccio era diventato secco, dopo l’annaffiatura dev’essere pesante e se non lo è ancora, significa che l’innaffiatura è insufficiente.

Quando si bagna in immersione, cioè mettendo il vaso in una bacinella d’acqua, meglio lasciarla dentro qualche minuto e non delle ore.

Quando innaffiare

Le orchidee vanno bagnate preferibilmente al mattino in modo che arrivino a sera con il terriccio asciutto, e questo in particolare nella stagione fredda in cui le temperature scendono durante la notte. Nel periodo invernale è opportuno innaffiare con acqua leggermente tiepida, ricordando appunto che l’orchidea è una pianta d’origine tropicale.

I 5 segreti che tutti vorrebbero conoscere per ottenere facilmente delle orchidee belle e profumate per tutto l’anno

Quando rinvasare l’orchidea? L’orchidea va rinvasata tenendo conto di due cose. Se il vaso è diventato troppo stretto per le esigenze della pianta le cui radici non riescono più a starci dentro. E se sono passati 3 anni da quando si è cambiato il terriccio che è a base di corteccia di pino, chiamato Bark. Dopo 3 anni il Bark oramai si è trasformato in terriccio e allora è necessario mettere il nuovo. Il Bark è ideale per l’orchidea che ha bisogno di un substrato molto permeabile e aeroso.

Come si fa a sostituire il vaso

Per cambiare il vaso non c’è bisogno di tirare la pianta che si può rovinare. Basta appoggiarlo a testa in giù contro il bordo di una superficie dura, come quella di un tavolo, e dare un colpetto sul vaso in alto. La pianta si scalzerà dal vaso e uscirà fuori senza danno. È importante che il vaso da sostituire sia trasparente per dare luce anche alle radici.

Questi sono i consigli utilissimi per ottenere delle orchidee bellissime e profumate e in questo articolo un errore assolutamente da evitare.