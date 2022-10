La classifica dei segni zodiacali più fortunati e sfortunati di novembre

Secondo le previsioni dell’oroscopo, per il mese di novembre ci si aspetta l’esplosione di diversi segni zodiacali e l’arrivo di tanta sfortuna per altri. Tutto sarà influenzato, come al solito, da alcuni eventi astronomici, come ad esempio l’eclissi lunare dell’8 novembre e la quadratura di Marte con Nettuno del 19 novembre. Nelle prossime righe andremo a stilare una vera e propria classifica del mese, elencando, dal più sfortunato a quello più fortunato, i vari segni dello zodiaco.

La classifica dei segni zodiacali più fortunati e sfortunati del mese prossimo

Tra i segni più sfortunati troviamo, purtroppo, il Toro, che attraverserà una fase calante in quest’ultimo periodo dell’anno. Le preoccupazioni per il lavoro e per la mancanza di una solida base economica inizieranno a diventare pesanti e sfoceranno in ansia e frustrazione. Bisognerà decidere al più presto se continuare su questa linea o se cambiare totalmente strada. In ogni caso, il voto per il mese di novembre è 4 e mezzo.

Oltre al Toro, il mese di novembre sarà complicato anche per altri due segni, ossia Gemelli e Vergine. Con le negatività accumulate in queste settimane, e con il colpo di grazia ricevuto dall’eclissi solare del 25 ottobre, anche i prossimi giorni non saranno entusiasmanti. Voto: 5.

Novembre sarà un mese piuttosto stabile per Leone ed altri 2 segni zodiacali

Nel corso del prossimo mese ci saranno diversi segni zodiacali che galleggeranno tra la sfortuna e la fortuna. Per questi ultimi, novembre sarà il classico mese pieno di alti e bassi che, alla fin fine, non smuoverà più di tanto gli equilibri.

In questo gruppo, da 6 in pagella, rientrano sicuramente i nati sotto i segni di Leone, Acquario e Sagittario. In generale, non ci saranno grandi sconvolgimenti rispetto al mese di ottobre e queste settimane fungeranno solo da “traghetto” fino alle vacanze di Natale. Nel frattempo, però, sarà fondamentale non lasciarsi andare alla pigrizia, ma cercare sempre di lavorare e dare il meglio di sé anche nel rapporto di coppia.

Il riscatto dell’Ariete e la riconferma di Scorpione e Pesci

Andranno molto meglio, invece, i nati sotto i segni di Ariete, Scorpione e Pesci. I primi finalmente ritorneranno a sorridere, dopo un mese di ottobre decisamente da dimenticare. La vicinanza e l’affetto dimostrati dalle persone più care sono stati molto importanti e adesso bisogna solo cercare di non vanificare tutto. Voto: 7.

Per Scorpione e Pesci, invece, novembre sarà decisamente in discesa, anche grazie ad un cielo favoloso. Venere e Mercurio, infatti, influenzeranno positivamente il cammino di questi segni, regalando qualche colpo di fortuna, magari anche nel gioco. Voto: 8.

I primi della classe

Tra i primi della classe, infine, troviamo la Bilancia, il Cancro e il Capricorno. Per i primi due, le prossime settimane saranno ricche di novità e di opportunità sul lavoro da cogliere al volo, soprattutto per commercianti e liberi professionisti. Questa situazione positiva influenzerà anche il rapporto di coppia che sarà sereno e pacifico come mai prima d’ora. Voto: 9.

Concludiamo la classifica dei segni zodiacali assegnando un meritatissimo 10 ai nati sotto il segno del Capricorno, che vivranno un mese di novembre veramente stimolante ed interessante. Anche qui, Venere e Mercurio faranno la loro parte, ma sarà Giove ad offrire una forte energia positiva, fino alla fine di dicembre, in tutti gli ambiti della vita.