Festa del Papà: dove mangiare le migliori zeppole di San Giuseppe a Milano, Roma, Torino e Napoli

Siamo giunti ormai alla vigilia del solstizio di primavera. Questo sarà l’ultimo weekend invernale, ma le temperature diranno altro. Infatti, il sole illuminerà gran parte dell’Italia e i 20 gradi si sfioreranno in quasi tutta la penisola. L’ideale per festeggiare la Festa del Papà all’aperto, magari con una gita fuori porta. Quello che, però, non dovrebbe assolutamente mancare è il dolce simbolo di questa ricorrenza, ovvero la zeppola. Vediamo dove poter assaggiare le migliori nelle più grandi città italiane.

Possiamo decidere di preparare le zeppole di San Giuseppe a casa nostra. In fondo non è particolarmente complicato, ma magari per evitare di sporcare la cucina con fritto e unto è più comodo acquistarle. Facciamo allora un ideale giro d’Italia del gusto, partendo da Torino, passando per Milano, scendendo verso Roma e arrivando a Napoli, la patria storica della zeppola. Indicheremo alcune pasticcerie nelle quali trovare questo sublime connubio tra pasta choux e crema pasticcera.

Che cos’è questo dolce

Come accade per molte altre ricette, non c’è una certezza assoluta sulla nascita della zeppola. Ufficialmente compare nel 1837 nel “Trattato di cucina Teorico-pratico”, scritto dal campano Ippolito Cavalcanti, famoso gastronomo dell’epoca.

Tuttavia, si pensa che possano risalire a molti secoli prima, anche perché il nome trarrebbe origine da ciò che fece San Giuseppe quando fuggì in Egitto insieme a Maria e Gesù. Oltre che svolgere l’attività di falegname, si dice che facesse anche il frittarolo, ovvero friggesse e vendesse frittelle agli egiziani. Da qui, deriverebbe tutta la storia della zeppola, impreziosita poi da crema pasticcera e amarene nel corso dei secoli.

Festa del Papà: dove mangiare le migliori zeppole nelle principali città italiane

Oggi questa delizia si trova in quasi tutta Italia. A partire dal nord, dove è stata adottata. A Torino, per esempio, è la Pasticceria di Enzo e Grazia a servirne di golosissime. Non solo con la classica crema, ma anche con cioccolata, pistacchio e zabaglione. Una personalizzazione davvero intrigante. Poi, sempre nel capoluogo piemontese, a pochi passi dal Parco del Valentino ecco la Pasticceria Pisapia, dove servono le zeppole sia fritte che al forno, sempre, però, con un bello strato di crema. Infine, nel centralissimo Corso Venzaglio, a pochi metri dalla fermata della metro, troviamo la Pasticceria Amici Miei. I proprietari sono di origine napoletana e c’è poco altro da aggiungere, se non assaggiare direttamente.

A Milano, invece, ecco un’altra pasticceria con forti legami con la Campania.

La De Luca, in via Porpora, vicino Piazzale Loreto. Le zeppole qui sono una religione, quasi quanto i babà. Quindi, ci spostiamo in via Procaccini, per andare da Sciuscià, che vende questo dolce solo nella settimana della Festa del Papà. Quindi, bisogna affrettarsi se lo si vuole assaggiare. Infine, sconfiniamo leggermente, uscendo da Milano troviamo Cologno Monzese e la Pasticceria Lambertini. In questo caso, quando si assaggeranno le zeppole, si giustificherà l’eccezione di essere usciti dalla città.

E poi

Scendiamo a Roma, dove troviamo, in zona San Giovanni Laterano, la pasticceria La Zeppola. Nomen omen, basterebbe dire, per un locale aperto da pochi anni, ma che è già entrato nel cuore di tanti cittadini. Quindi, proseguiamo e visitiamo Marinari, vicino alla fermata della metro di Sant’Agnese-Annibaliano. Qui la caratteristica peculiare è l’uso della marmellata di visciole al posto della classica alle amarene. Infine, a Campo de’ Fiori troviamo l’Antico Forno Roscioli, un locale storico della vecchia Roma, con zeppole strabordanti di crema.

Eccoci poi a Napoli, la patria assoluta di questo dolce. Qui scegliere tre pasticcerie è davvero complicatissimo. Facciamo tre nomi, Scaturchio, Carraturo e Bellavia. Ma La Sfogliatella Mary e Santoro non sono da meno. Insomma, a Napoli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

