Ecco la classifica dei 10 lavori più richiesti in Italia, alcuni sono davvero incredibili!

“Chi non lavora, non fa l’amore” è un successo storico di Adriano Celentano, datato 1970. Il Molleggiato vinse a Sanremo con una canzone che fece epoca, anche per il particolare periodo storico che stava vivendo l’Italia. Travolto dagli scioperi e reduce dall’autunno caldo del 1969, il nostro Paese stava entrando in una fase di cambiamento epocale. Oggi, a distanza di 50 anni, il tema lavoro è ancora molto dibattuto, specialmente per la difficoltà a trovarlo e a trovarne uno che davvero ci soddisfi. Vediamo quali sono le 10 professioni richieste maggiormente in questo 2023.

La piattaforma LinkedIn è nata, nel 2002, per favorire nuove connessioni tra il mondo di chi offre lavoro e quello di chi lo cerca. Con gli anni, si è poi trasformata in una sorta di social network del lavoro. Il business è sempre in primo piano, anche se con contorni più sfumati. In Italia si calcola che siano più di 14 milioni gli iscritti. In pratica, togliendo bambini e pensionati, più di un cittadino su due ha il suo profilo su questa piattaforma.

Per alcuni una perdita di tempo, per altri un’opportunità, per altri ancora un modo per trasmettere i propri contenuti. Gli usi di LinkedIn sono diversi, quello che è certo è che il lavoro è il motivo principale che porta gli utenti a iscriversi.

Ecco la classifica dei 10 lavori più richiesti nel 2023 in Italia

Interessante, a tal proposito, la classifica stilata dalla piattaforma sui lavori più ricercati di questo 2023. Alcuni sono davvero curiosi, altri sorprendenti. Partiamo, però, per creare la giusta suspense, dalla posizione numero 10. Una premessa: i lavori verranno tutti indicati utilizzando la lingua italiana e non la spesso sofisticata fuorviante dicitura inglese.

Responsabile di sviluppo aziendale. Questa è la decima posizione. È una delle posizioni più ricercate nel settore dei servizi e nell’industria manifatturiera, oltre a essere richiesta anche in aziende d’informazione tecnologica (IT). Al nono posto troviamo un lavoro molto richiesto proprio nel settore IT, ovvero l’ingegnere specializzato nella progettazione di algoritmi di apprendimento automatico. In inglese si riassume come Machine Learning Manager. Ruolo da circa 33mila euro di stipendio lordo annuo.

In ottava posizione, ecco l’ingegnere informatico specialista in sicurezza. La figura che evita possibili attacchi hacker nei sistemi delle aziende. Lo ricercano, per ovvi motivi, in tutti i settori principali, dai servizi all’industria. Al settimo posto non poteva mancare il famigerato “ingegnere della nuvola”, o meglio cloud engineer. Quindi, la figura che si occupa del monitoraggio e della salvaguardia dell’infrastruttura tecnologica delle aziende. È una richiesta sempre più in ascesa. Al sesto posto, poi, troviamo l’ingegnere dei dati. Colui che si occupa di analizzare i dati dei sistemi informatici, cercando di svilupparli al meglio affinché vengano poi utilizzati in maniera operativa.

La top 5 degli impieghi più richiesti in Italia secondo LinkedIn

Al quinto posto, ecco la grande sorpresa. Si ricercano, infatti, direttori di farmacia. In questo caso non serve l’inglese per capire la figura richiesta. Non solo per la vendita al dettaglio, ma anche per ospedali e strutture sanitarie private. A un passo dal podio, ecco che troviamo il ruolo di responsabile del portafoglio clienti. Una figura davvero strategica per un’azienda. Un ruolo in cui si conciliano aspetti professionali e umani, per cercare di salvaguardare il cliente, in qualunque settore si operi.

Sul gradino più basso del podio troviamo ancora una volta l’addetto alla sicurezza informatica. In questo caso, colui che si occupa di monitorare le attività su web e server, cercando di preservarli dalle minacce. Piazza d’onore per il manager delle sostenibilità, ovvero colui che crea le strategie all’interno dell’azienda in nome di una delle parole più importanti di questi anni: la sostenibilità. Il rapporto tra presente e futuro.

Ecco la classifica dei 10 lavori più richiesti, dunque, con al primo posto l’addetto allo sviluppo commerciale. Ovvero la ricerca di clienti sempre nuovi per incrementare il business. Questo è il ruolo più ricercato in qualsiasi settore dell’economia italiana.