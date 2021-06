Noi italiani difficilmente rinunciamo a un buon primo piatto di pasta. La stagione estiva poi ci offre una vastissima scelta di condimenti freschi che la rendono ancora più appetitosa. Inoltre la si può servire sia fredda che calda. Questa ricetta è particolarmente adatta agli intolleranti al lattosio, ai vegetariani e ai vegani. Ma saprà conquistare anche i palati più golosi. Prepariamo i conchiglioni con melanzane e tofu gratinati al forno.

Il primo piatto estivo sfizioso con conchiglioni melanzane e tofu gratinati al forno

Questo piatto si potrà servire sia freddo che caldo. Sulla quantità di conchiglioni dipende molto dai gusti. In linea generale si tende a servirne 5 a testa.

Ingredienti:

conchiglioni;

2 melanzane tonde di medie dimensioni;

250 gr di tofu;

alcune foglie di menta;

due spicchi di aglio,

olio evo;

sale e pepe q.b.

Mettiamo a cuocere i conchiglioni in abbondante acqua salata e scoliamoli al dente. Conserviamo l’acqua di cottura che servirà nei passaggi successivi. Nel frattempo, tagliamo a dadini le melanzane ma teniamone da parte 3 o 4 fette da friggere separatamente che serviranno per guarnire. Facciamo rosolare gli spicchi di aglio in olio evo e aggiungiamo i dadini di melanzana. Saliamo e pepiamo. Se occorre, si può aggiungere un pochino di acqua di cottura della pasta per terminare la cottura. Dovranno avere una consistenza morbida. Friggiamo anche le fettine tenute da parte.

Con un frullatore a immersione frulliamo i dadini di melanzana insieme alle foglie di menta. Se piace lasciamo uno spicchietto d’aglio, altrimenti va scartato. Con il composto ottenuto farcire i conchiglioni disponendoli ad uno ad uno in una teglia da forno con un filo d’olio sul fondo. Tagliare il tofu a dadini piccoli oppure sbriciolarlo sopra la pasta generosamente e terminare appoggiando le fette di melanzana fritta. Se abbiamo timore che si asciughi troppo, versare uno o due cucchiai dell’acqua di cottura. Un ultimo filo d’olio sopra tutto e terminare la cottura in forno a 200° per 15 minuti. Controllare di tanto in tanto per via delle differenze fra forno e forno.

Questo è il primo piatto estivo sfizioso con conchiglioni melanzane e tofu gratinati al forno che stupirà tutti i commensali. Una ricetta facile dal sapore estivo e mediterraneo.