Camminare fa bene alla salute e aiuta a perdere peso. Questa cosa è nota a tutti ormai. Quello che forse non sappiamo ancora è che c’è modo e modo di approcciarsi alla camminata. Infatti, la sua efficacia dipende anche da come ci poniamo col corpo durante il movimento.

Sembrano banalità di poco conto, ma possono essere decisive per tornare in forma ora che l’estate è dietro l’angolo. Ecco allora 5 suggerimenti furbi per ottenere il massimo durante la camminata perdendo peso e bruciando calorie alla velocità della luce.

Una brevissima ma importante premessa

Forse lo sapranno tutti, ma lo ribadiamo ancora una volta. Una buona camminata, anche se effettuata nel modo giusto e ogni giorno, non fa miracoli. Per tornare in forma è necessario seguire altri accorgimenti fondamentali. Su tutti una corretta alimentazione, uno stile di vita sano e tanta buona volontà. Detto questo, ecco i 5 suggerimenti furbi per ottenere il massimo durante la camminata perdendo peso e bruciando calorie alla velocità della luce.

Passi lunghi e ben distesi

Innanzitutto, l’andatura della camminata deve essere decisa. Cerchiamo di fare passi lunghi e ampie falcate, senza esagerare ovviamente. Muoviamo le anche e teniamo un ritmo moderato e costante. Dobbiamo arrivare più un là che possiamo quando appoggiamo il piede.

Braccia avanti e indietro

Le braccia devono sempre accompagnare i nostri movimenti durante la camminata. Muoviamole bene avanti e indietro, tenendo i gomiti piegati a 90°. In questo modo saremo più bilanciati col corpo e sprecheremo meno energie. In compenso, con una buona oscillazione bruceremo più calorie.

Spingere in avanti con l’alluce

È importante coinvolgere ogni parte del piede per muoversi. Per darci un’ulteriore spinta e aumentare il ritmo della camminata, usiamo anche gli alluci. Cerchiamo quindi di fare attrito con questo dito per progredire col passo.

Glutei stretti e addominali tesi

Per un lato B più tonico è necessario sforzare anche i glutei. Contraendoli in maniera alternata allungheremo il passo e li manterremo costantemente in allenamento.

Allo stesso modo stringiamo leggermente gli addominali. Ci aiuteranno a muoverci stando dritti col busto e mantenendo la giusta postura.

