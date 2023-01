I 5 film più belli e appassionanti da vedere nel weekend al cinema o dal divano di casa

5 film imperdibili perfetti per una serata cinema con amici e in coppia. Popcorn e bibita alla mano, prepariamoci a goderci la serata perfetta accompagnata da storie incredibili. Vediamo quali sono i film migliori tra cui scegliere.

Cosa c’è di meglio di una serata al cinema per staccare dalla routine e godersi il weekend? Ormai l’offerta cinematografica è così ricca che è sempre più difficile starci dietro. Scegliere il film giusto non è un’impresa facile, ma ecco qualche suggerimento che farà contenti tutti. Partiamo con 2 dei film più attesi attualmente nelle sale, Avatar – La Via dell’Acqua e Le Otto Montagne.

I 5 film più belli e appassionanti da vedere nel weekend nelle sale

Il sequel del capolavoro di James Cameron si è fatto attendere, ma ne valeva la pena. Ritroviamo il mondo di Pandora ancora più spettacolare e realistico, grazie alle nuove tecnologie per gli effetti speciali.

Jack e Neytiri vivono felici dopo la vittoria contro gli invasori umani che abitano ancora sulla Terra ormai in rovina. Nuove minacce sono dietro l’angolo quando Jack si ritroverà da patriarca a combattere una nuova guerra.

Proseguiamo con un capolavoro dal cast italiano, Le Otto Montagne, film basato sull’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Alessandro Borghi e Filippo Timi portano sul grande schermo la storia di un’amicizia più che decennale. Un pastore e un ragazzo di città che affrontano le loro diversità e due visioni della vita in una cornice naturale spettacolare.

3 lungometraggi da vedere sulle piattaforme streaming

Andare al cinema può essere costoso se non si scelgono i giorni con lo sconto. Allora possiamo sfruttare l’abbonamento alle piattaforme streaming, su Disney Plus, ad esempio, troviamo The Menu. Un horror con al centro il mondo culinario di uno chef stellato con un ristorante con prezzi da capogiro. Due fidanzati si ritrovano ad assistere a uno spettacolo macabro tra una portata e l’altra. Cast d’eccezione con un Ralph Fiennes nei panni dello chef Slowik, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult.

Passiamo a Glass Onion, nuovo capitolo dell’amatissimo Knives Out – Cena con delitto, disponibile su Netflix. Benoit Blanc è uno degli ospiti di un magnate della tecnologia che ha invitato i suoi amici in Grecia. Durante il viaggio dovranno risolvere un mistero ideato dal magnate stesso che si trasformerà ben presto in un giallo reale.

Finiamo con un altro film di Netflix con protagonista Christian Bale nei panni di un detective veterano. The Pale Blue Eye – I delitti di West Point è un film adattamento dell’omonimo romanzo di Louis Bayard. Bale dovrà indagare su una morte sospetta e verrà affiancato da un cadetto particolare, Edgar Allan Poe. Un thriller dal sapore di vecchi noir che gli appassionati del genere ameranno sicuramente.

Ecco, quindi, i 5 film più belli e appassionanti da vedere nel weekend che faranno felici tutti. Se non c’è niente che rispecchia i nostri gusti possiamo sempre optare per una bella serie TV. Magari possiamo sceglierla lasciandoci guidare dal nostro segno zodiacale, chissà che non ci azzecchi.