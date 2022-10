I 4 segni zodiacali che guidano peggio e da cui non farsi mai dare un passaggio

La leggenda dell’automobilismo Stirling Moss una volta disse che ci sono soltanto 2 cose che un uomo non ammetterà mai di non sapere fare. Una è fare l’amore. L’altra è guidare. Partendo da questo presupposto diventa davvero difficile capire da chi accettare un passaggio o meno. Per fortuna, però, abbiamo le stelle a darci qualche suggerimento e a farci scoprire quali sono i 4 segni zodiacali che guidano peggio. Magari ci saranno delle eccezioni ma i loro caratteri si sposano decisamente male con il Codice della Strada.

L’Ariete non sa come guidare una macchina senza superare i limiti

L’Ariete è un segno con due tratti del carattere ben definiti: la cocciutaggine e l’irritabilità. Un mix che non va d’accordo con la guida prudente e che lo mette di diritto tra i 5 segni più insopportabili dello zodiaco. Andare in macchina con un Ariete potrebbe rivelarsi un’esperienza sconsigliata ai deboli di cuore. Accettare un passaggio da loro significa infatti trovarsi in mezzo ad accelerate continue, frenate brusche e scarsa attenzione alla distanza di sicurezza. Il tutto accompagnato da offese e ingiurie verso gli altri conducenti.

Perché non farsi dare un passaggio dal Sagittario

Se l’Ariete è spericolato e considera guidare come una competizione, il Sagittario ha il problema opposto. Ovvero la distrazione. Un Sagittario al volante verrà incuriosito da un auto in corsia di sorpasso. Oppure dal panorama, o ancora da una canzone alla radio. E molto probabilmente non farà caso alla velocità e ai limiti. Sono questi i motivi per cui i nati sotto questo segno sono dei veri e propri collezionisti di multe.

I 4 segni zodiacali che guidano peggio e i problemi alla guida di Capricorno e Bilancia

Uno dei segni più imprevedibili in auto è sicuramente il Capricorno. Se è sereno e concentrato è un pilota fantastico e attento. Il problema arriva nelle giornate in cui l’umore è negativo. In quei casi si trasforma in uno dei peggiori guidatori in assoluto, distratto e decisamente spericolato. Meglio controllare prima di mettersi al posto del passeggero per un lungo viaggio.

Nell’immaginario comune la Bilancia è un segno equilibrato e decisamente pacifico che ama pace e serenità. Per questo motivo la situazione peggiore per chi è nato sotto questo segno è quella di trovarsi in mezzo al traffico. Mai affidarsi a un Bilancia se dobbiamo spostarci in città. Probabilmente si farà prendere dallo stress e dal nervosismo e farà diventare il Codice Stradale un optional. Molto meglio dargli il volante su strade extraurbane e per i viaggi più lunghi e tranquilli.

