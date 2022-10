Cosa mangiare a casa con pochi soldi per non spendere tanti euro con la spesa

Inutile girarci intorno. Basta accendere la televisione per capire che le previsioni sulle bollette domestiche sono pessime. E così, ogni volta che apriamo la casella della posta, la bolletta della luce è aumentata e la bolletta del gas triplicata. Per un capofamiglia, far quadrare i conti diventa sempre più difficile. E siccome le entrate non sempre è facile aumentarle, l’unica cosa da fare è intervenire sulle spese. Ecco perché tanti fanno, ad esempio, la pulizia del viso fai da te. O usano un detersivo per pulire fatto in casa.

Per una spesa economica settimanale è importante sapere cosa comprare

Tutte soluzioni dovute al fatto che diventa difficile rispettare una spesa economica settimanale familiare con 100 euro. E anche sul cibo occorre fare delle scelte. Non si può, ovviamente, evitare di mangiare, ma possiamo cercare di farlo risparmiando. Così da fare la spesa con pochi euro.

Anche per risparmiare il consumo energetico e del gas. Bastano dei trucchi, infatti, per risparmiare non solo euro, ma anche tempo, così da avere bollette domestiche più basse. A partire, ad esempio, dal sugo che facciamo per la nostra pasta.

Non solo prodotti fatti in casa per pulire, ma anche una spesa di cibo intelligente

Non solo fare detersivi naturali fatti in casa, ma sapere anche cosa mangiare a casa con pochi soldi è fondamentale. Il sugo non serve farlo ogni volta, ad esempio. Potremmo farlo in una volta sola, magari settimanalmente, e poi congelarlo in singoli vasetti. Pronto all’uso e senza, ogni volta, dover usare il gas per prepararlo. Un bel risparmio anche di tempo.

Così come il pesto. Non serve farlo solo per il piatto che dobbiamo cucinare quel giorno, ma prepararne una buona quantità in un’unica soluzione è un bel risparmio. Questo principio vale un po’ per tutto. Preparare 8 hamburger invece di 4, congelando gli altri, è un risparmio. Idem per lasagne o altro. Ragionare, insomma, in termini settimanali e non quotidiani.

Non sarà più un problema sapere cosa mangiare a casa con pochi soldi

Quasi superfluo dire che si può anche mangiare, un paio di volte a settimana, dei piatti crudi, ovvero non cucinati. Che sia un’insalata, un piatto di salumi, del pinzimonio, una tartare, sfruttare questi alimenti permette di risparmiare sulla bolletta.

In pochissimi la comprano, poi, ma esiste anche carne ricca di ferro che ha le stesse proteine del vitello e che costa 3 volte meno. Perché non è necessario comprare sempre pezzi pregiati, ma avere uguali vantaggi di proprietà spendendo meno. E se abbiamo delle verdure avanzate in frigo, non buttiamole via, ma un bel minestrone ci farà risparmiare soldi.

