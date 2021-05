Nell’ultimo periodo tendiamo sempre di più a svolgere attività all’aperto. Il giardino e l’orto sono diventati la nostra priorità e ci regalano tante gioie e soddisfazioni.

Ma come rendere il nostro paradiso verde ancora più bello? Come arredarlo con un accessorio incantevole e funzionale? Magari abbiamo il desiderio di avere qualche piccolo animale?

È allora giunto il momento di creare un pollaio! Avremo così modo di fare un po’ di sano bricolage divertendoci ed imparando a conoscere dei simpatici volatili.

Per capire come creare un pollaio fantastico la nostra Redazione ci consiglia questi semplici metodi geniali.

I 4 metodi geniali per creare un pollaio fantastico e sicuro più due consigli pratici

Iniziamo con la scelta di materiali naturali come il legno. Un animale che vive principalmente tra le lamiere avrà più possibilità di contrarre spiacevoli malattie. E noi non vogliamo correre questo rischio.

Scegliamo poi una misura adatta per la nostra struttura. La dimensione della casetta che andremo a creare sarà fondamentale per la salute delle nostre galline. Avranno così a loro disposizione uno spazio al chiuso sufficiente, che le riparerà dalle intemperie e che sarà anche comodo per eventuali covate.

Cerchiamo inoltre di dar loro il giusto spazio per muoversi. Le nostre galline amano girovagare nell’erba alla ricerca di qualche prelibatezza. Delimitiamo quindi una zona da dedicare alle loro “passeggiate”.

Ma attenzione! Quando progettiamo un pollaio, dobbiamo sempre tenere presente il rischio di eventuali attacchi dei predatori. Volpi e Poiane non si fermeranno davanti una semplice rete perimetrale. Dovremo quindi coprire anche la parte alta della nostra area con un tetto. Così le nostre chiocce saranno sempre al sicuro da eventuali assalti esterni.

Due consigli pratici

Dobbiamo comunque essere pratici quando immaginiamo l’alloggiamento ideale per le nostre galline.

La pulizia della casetta è fondamentale e dobbiamo mantenere tutto in ordine. Per questo è consigliabile ideare un tetto apribile. Sarà molto più facile provvedere a questa operazione. E potremmo notare più facilmente la presenza di qualche uovo.

Un altro consiglio pratico è quello di aggiungere delle piccole ruote ad un’estremità della nostra casetta. Queste ci aiuteranno se la vorremo spostare più volte prima di trovare la giusta collocazione.

Ora conosciamo i 4 metodi geniali per creare un pollaio fantastico e sicuro più due consigli pratici. Ora potremo evitare di spendere capitali in anonimi prefabbricati.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.