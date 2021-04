Con l’arrivo della bella stagione pensiamo a come rilassarci al meglio. C’è chi si prepara ad una gita fuori porta e chi si gode il proprio giardino.

Spopola sempre di più la moda delle piscine. C’è chi predilige quelle esterne, facili da montare nel proprio giardino. E chi si avventura nella costruzione di quelle interrate. In ogni caso sono una degna alternativa per un weekend all’insegna del divertimento.

Vogliamo però renderla originale ed assolutamente esclusiva. Il fiore all’occhiello della nostra casa.

C’è un modo per renderla unica agli occhi dei nostri amici? Possiamo valorizzarla in qualche modo?

Come creare una splendida piscina di lusso nel proprio giardino con pochi piccoli trucchi che non tutti conoscono

Sicuramente anche l’occhio vuole la sua parte. Ricevere i propri amici in un giardino curato fa già molto effetto. Ma se in aggiunta abbiamo una piscina siamo sicuri di fare colpo.

Il segreto per avere una piscina di lusso nel proprio giardino è quello di fare attenzione agli accessori.

Un arredamento esterno curato ed in armonia con la propria piscina darà una sensazione di esclusività.

Ricordiamoci di scegliere dei lettini prendisole con schienale reclinabile. Abbiniamo cuscini imbottiti e di materiali e colori eleganti. Ad esempio, il bianco è sempre sinonimo di eleganza.

Ovviamente non facciamo mancare pratici tavolini su cui servire dei cocktail ai nostri ospiti. Puntiamo su tovagliette personalizzate. Sono molto di tendenza i ricami delle proprie iniziali. O con richiami alla natura.

Scegliamo accuratamente il giusto ombrellone

Oramai possiamo trovarne in diversi formati e dimensioni. Senza contare che alcuni hanno l’apertura facilitata. Questo darà un tocco di classe in più al nostro giardino.

Curiamo la scelta delle piante ornamentali e creiamo anche un piccolo salottino con divanetti o poltrone. Scegliamo prevalentemente linee moderne o materiali che ricordino l’intreccio di vimini.

L’idea di passare una giornata a bordo piscina solleticherà tutti i nostri conoscenti. E faranno di tutto per passare piacevoli momenti a bagno della nostra piscina. Ecco come creare una splendida piscina di lusso nel proprio giardino con pochi piccoli trucchi che non tutti conoscono.

Con pochi accurati accorgimenti renderemo unica la nostra piscina e ci faremo invidiare da tutti.

