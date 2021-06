La vita in città durante l’estate può essere piena di sorprese e molto intensa. Spesso si lavora tutto il giorno e non si ha tempo di andare a fare la spesa, perché si preferisce uscire subito dopo lavoro. Ma se durante la sera, di notte o in qualunque altro momento, ci si trovasse ad avere un’incredibile voglia di qualcosa di fresco da bere, come si può fare?

In realtà nella dispensa c’è tutto quello che serve per realizzare una bevanda rinfrescante.

Infatti, bastano 3 ingredienti per il succo più buono, veloce e salutare dell’estate.

Succo di pomodoro

Di sicuro in ogni dispensa d’Italia ci saranno dei pomodori pelati o qualche bottiglia di passata. Ecco, questi prodotti sono la base per realizzare una bevanda a dir poco squisita.

Serve soltanto un frullatore a immersione.

Ingredienti

pomodori pelati 200 grammi;

olio evo 1 cucchiaio;

limone.

Procedimento

Il metodo per preparare questa bevanda è a dir poco immediato. Basta aprire il barattolo di pomodori e versarli in un contenitore adatto per il frullatore. Dopodiché strizzarci dentro mezzo limone e aggiungere l’olio. Un pizzico di sale per concludere e via con il frullatore.

Bisogna frullare il composto muovendo in su e giù il frullatore, in modo da creare un’emulsione e rendere spumosa la bevanda, quasi come fosse shakerata. A questo punto versare nel bicchiere con qualche cubetto di ghiaccio e il gioco è fatto.

Aggiunte

Questa ricetta è quella base, ma si può aggiungere tutto ciò che si gradisce, da qualche foglia di menta o basilico a certe spezie come il pepe nero o l’aglio in polvere. C’è chi invece aggiunge un cucchiaino di zucchero per togliere un po’ di acidità al pomodoro.

Comunque sia questa bevanda resta una vera e propria goduria, quando l’afa incombe e si ha voglia di qualcosa di fresco.

Ecco perché bastano 3 ingredienti per il succo più buono, veloce e salutare dell’estate.