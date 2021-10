Queste scarpe sono l’ideale per chi vuole essere comoda ma risultare sempre sensuale e alla moda. Al contrario, però, sono le scarpe perfette anche per chi è stanco di seguire la moda e desidera un modello sempreverde e attuale. Stiamo parlando degli stivali, in questo caso i cuissardes.

Gli amanti degli stivaletti neri li adoreranno. Sono facilissimi da trovare in moltissimi negozi. Attenzione, però, non si tratta di un paio di semplici stivaletti neri. Questo inverno, infatti, la regola sarà osare e provare modelli nuovi, freschi e che abbiano davvero stile da vendere. E queste scarpe di stile ne hanno parecchio. Scopriamo subito come sono fatti gli stivali cuissardes.

Queste scarpe particolarissime sono perfette per rendere qualsiasi donna sexy ed elegante

Abbiamo pensato a tutto. Ci siamo occupati del soprabito migliore, ovvero quest’intramontabile trench perfetto per ogni età e fisico. Abbiamo descritto anche il taglio di capelli più richiesto da chi ha 50 anni e vorrebbe dimostrarne 10 in meno. Mancavano solo le scarpe migliori per completare il quadro dei consigli utili per valorizzare al meglio la nostra figura. Ora le abbiamo trovate.

Si tratta degli stivali cuissardes, un modello già richiestissimo in questo autunno 2021. In sostanza, sono stivali alti, che vanno a coprire anche parte della coscia. Attenzione, però, chi pensa che siano volgari si sta sbagliando di grosso.

L’incredibile capacità di questi stivali è di essere sexy, ma di rimanere comunque eleganti e di classe. Permettono di slanciare le gambe e l’intera silhouette, grazie all’effetto fasciante che hanno sulla gamba. Per questo, quindi, risultano perfette anche per allungare la figura di chi non è particolarmente alto.

Come indossarli per risultare sempre eleganti e di classe

Il modo migliore per indossarli è abbinarli a una giacca lunga, effetto vestitino. L’effetto sarà elegante, come quello reso da un tailleur elegante, ma un po’ più sbarazzino.

Al contrario, però, queste scarpe saranno perfette anche per chi deciderà di indossarle la sera, con una gonna o con dei jeans aderenti. Ecco perché queste scarpe particolarissime sono perfette per rendere qualsiasi donna sexy ed elegante. Ma non è tutto.

Questo tacco si fa amare dal primo sguardo

Un’altra scarpa che sta facendo successo in questa stagione è lo stivale kitten heels. La caratteristica principale di questi tacchi è che non superano mai i 5 cm d’altezza. Li abbiamo trascurati per tanto tempo, sostituendoli con tacchi più alti o dalle forme più squadrate.

Oggi, invece, sono tornati alla moda, e sono perfetti sia per l’ufficio che per un’uscita più casual e informale. L’ideale, per renderli ancora più sbarazzini di quanto già non lo siano, è abbinarli al nostro jeans preferito.