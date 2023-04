I 3 segni zodiacali più sfortunati in amore e sul lavoro sono questi, il tuo c’è?

A volte, nella vita, sembra che le cose non vadano come vogliamo, nonostante le nostre azioni per intervenire. Hai mai pensato che ciò possa dipendere dal segno che si innalzava nel Sole al momento della tua nascita?

Forse ti sarà capitato di parlare con persone che non fanno altro che lamentarsi di come la vita sia stata particolarmente aspra con loro. O, forse, sei tu che parli così. Perché, magari, assisti a casi di individui non meritevoli, che a te sembra abbiano tutte le fortune e una vita felice. Mentre tu devi sempre affrontare ostacoli e difficoltà, soprattutto in campi per te importanti come quello dei sentimenti. O dell’attività professionale.

Se non hai trovato ancora una risposta a tutto ciò, questa può fornirtela l’astrologia, secondo cui tutto può dipendere da determinate combinazioni planetarie. In particolare, l’innalzarsi del Sole in un dato segno zodiacale al momento della nascita può influire nel bene o nel male sulla vita di un individuo. Predestinandolo a un’esistenza particolarmente faticosa.

I 3 segni zodiacali più sfortunati: la Bilancia

Sempre alla ricerca di una quiete personale e di ciò che è giusto, i Bilancia si sentono spesso delusi dalla vita. Perché le loro aspettative non coincidono quasi mai, o solo per brevi periodi, con la realtà. Soprattutto in amore, i nati Bilancia cercano una sicurezza per la vita che, molto spesso, tarda ad arrivare. E la situazione tende a deprimerli notevolmente.

Stesso caso nel lavoro, campo in cui il loro grande impegno molto spesso non viene adeguatamente riconosciuto. Purtroppo i nati del segno si predispongono alla sfortuna a causa di un atteggiamento eccessivamente ansioso e dedito a cercare approvazione. L’ansia impedisce inoltre loro la scaltrezza di cogliere opportunità al volo.

Il Cancro

Il Cancro è di per sé un segno zodiacale molto pessimista e tendente al pensiero negativo. Questa convinzione, purtroppo, attira in automatico eventi sfortunati o che sono visti in tal modo anche quando non lo sono. Ciò non tocca particolarmente il campo dell’amore ma quello del lavoro. I Cancro possono, infatti, riscontrare spesso difficoltà a trovare un’occupazione. Oppure il loro impegno non viene riconosciuto e li conduce spesso a professioni faticose, di tipo manuale più che intellettuale.

I Pesci

Particolare è la sfortuna in campo sentimentale che possono avere i nati sotto il segno dei Pesci. Molto sensibili ed empatici, non vedono il riscontro delle loro aspettative per quanto riguarda le relazioni. Le loro pretese romanzesche si scontrano con l’insoddisfazione di non trovare il partner che risponde ai loro ideali romantici. Ecco, dunque, quali sono i 3 segni zodiacali più sfortunati dell’oroscopo.