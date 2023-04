Arrediamo una casa buia con queste 3 piante facili da curare e capaci di sopravvivere a tutto

Spesso ci ritroviamo a vivere in case buie e difficili da arredare con le piante. Infatti, le piante solitamente amano zone soleggiate. Solitamente questo è vero, anche se esistono delle eccezioni con piante che sanno resistere bene anche a zone buie.

Le piante sono diventate parte integrante delle nostre case, specialmente a partire dalle chiusure dovute alla pandemia. In molti, infatti, hanno sfruttato quel periodo per prendersi cura delle piante che già c’erano o per acquistarne altre. I più, poi, hanno scoperto questa passione proprio durante questi momenti ritenuti difficili. Non tutte le piante sono semplici da tenere sempre belle e sane. Molte, infatti, sono difficili da gestire tra annaffiature e concimazioni.

Ogni ambiente vuole le sue piante, ma alcune sono perfette ovunque, l’esempio più classico è quello delle orchidee. Ma quali piante si possono scegliere per un luogo buio? In modo particolare esistono piante capaci di sopravvivere in un bagno cieco o una casa senza particolari fonti di illuminazione? Bisognerà sceglierle con accuratezza per evitare di trovarle morte o moribonde nel giro di pochissimo tempo. Tra queste troviamo il Caladio, che i più conoscono come orecchio di elefante per la forma molto particolare delle sue foglie. Oltre a questa anche l’Aspidastra e la Zamioculcas.

Arrediamo una casa buia con queste 3 piante

Il Caladio è una pianta che, rispetto alle altre, non necessita di particolari cure né di un luogo molto luminoso dove vivere. Un po’ di luce sarà comunque necessaria, ma senza esagerare e, soprattutto, non diretta. Una pianta che cresce molto bene a temperature comprese tra i 16 e i 20 gradi. Non vanno quindi bene né temperature troppo alte né tantomeno basse. Potrà crescere sia in vaso che in piena terra e necessita di frequenti annaffiature nel periodo della fioritura.

Aspidistra

Tra le piante che meglio sopravvivono al buio troviamo anche l’Aspidistra. Una pianta che vive perfettamente al buio e che non necessita di particolari cure. Inoltre, resiste bene anche a temperature inferiori ai 10 gradi, per questo nelle zone temperate può anche essere coltivata in piena terra. Innaffiare regolarmente e concimare una volta al mese.

Zamioculcas

Da ultima la Zamioculcas, una pianta molto resistente e decorativa perfetta per ambienti poco luminosi. Tuttavia, per favorire una crescita ottimale si consiglia di sistemarla in una zona baciata dai raggi solari almeno la mattina o nel tardo pomeriggio. Teme il freddo e, per questo motivo, si dovrà sistemare in casa con l’arrivo della stagione invernale.

Le annaffiature dovranno essere settimanali, mentre per le concimazioni un paio di volte al mese con concime per piante verdi. Le irrigazioni non dovranno essere eccessive, per evitare il marciume radicale che potrebbe danneggiare e uccidere la Zamioculcas. Quindi, arrediamo una casa buia con queste 3 piante da far crescere facilmente.