I 3 segni zodiacali più geniali e quelli più pericolosi: scopri se sei destinato a cambiare il Mondo o rischi di diventare un serial killer!

Il giorno in cui siamo nati determina molte caratteristiche del nostro carattere secondo gli astrologi. Alcuni segni zodiacali mostrano tratti di vera e propria genialità. Altri nascondono un lato oscuro. È il momento di scoprire a quale delle due categorie apparteniamo.

Gli appassionati di oroscopo e astrologia tendono ad attribuire al segno di nascita i principali tratti del carattere. Non può esistere una spiegazione scientifica che lo confermi. Ma è innegabile che alcune persone nate sotto un certo segno abbiano delle caratteristiche ben identificabili. Oggi approfondiremo il tema e scopriremo i 3 segni zodiacali più geniali e quelli più pericolosi. Allacciamo le cinture e prepariamoci a capire se siamo destinati alla gloria eterna o rischiamo di finire dietro le sbarre.

Se siamo dello stesso segno di Einstein forse cambieremo il Mondo

Quando pensiamo a un personaggio geniale la prima persona che ci viene in mente probabilmente è Albert Einstein. Fisico e filosofo della scienza, Einstein è stato un genio a tutto tondo e ci ha lasciato pensieri e invenzioni memorabili. Il segreto della sua mente brillante? Forse il suo segno zodiacale di nascita: i Pesci.

I Pesci sono famosi per avere una spiccata intelligenza e un’immaginazione che non segue i binari classici. Aggiungiamo anche empatia e intelligenza emotiva ed è facile intuire le potenzialità di chi è nato tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

Ariete e Acquario sono due dei segni più geniali in assoluto

Ottime notizie anche per i nati sotto i segni dell’Ariete e dell’Acquario. Alcune delle più grandi menti della storia hanno proprio questi due segni di nascita. Nonostante rientrino tra i più pazzi dello zodiaco, gli Ariete sono indubbiamente dotati di un’intelligenza superiore alla media. Non per niente Leonardo da Vinci e Vincent Van Gogh erano proprio dell’Ariete.

Doti analitiche, capacità di cogliere tutti i dettagli e immaginazione senza confini. Sono le caratteristiche principali dell’Acquario. Molti dei più grandi geni sono dell’Acquario. Il più famoso in assoluto? Thomas Alva Edison, che con i suoi oltre mille brevetti è considerato l’inventore più prolifico di sempre.

I 3 segni zodiacali più geniali e quelli più pericolosi: di che segno erano i più noti serial killer?

Chiudiamo con le notizie meno divertenti. Ci sono alcuni segni che potrebbero nascondere un lato oscuro estremamente pericoloso. Partiamo dal Sagittario, segno famoso per essere tra i più disastrosi nelle relazioni interpersonali. Sempre inquieto e in cerca di emozioni forti, il Sagittario è una vera e propria bomba a orologeria. Basti pensare che due dei serial killer più tristemente noti della storia, ovvero Ted Bundy e Timothy Krajcir, erano proprio Sagittario.

Secondo gradino di questo triste podio per i Gemelli, il segno zodiacale di Jeffrey Dahmer e David Berkowitz. Li abbiamo visti in alcune serie TV recenti e quello che ci ha impressionato è stata la loro doppia personalità. Dualismo che è proprio la caratteristica simbolo di questo segno.

La più elevata concentrazione di assassini seriali la troviamo, a sorpresa, nel segno della Vergine. Lo Strangolatore di Boston, Paul Bernardo e molti altri erano Vergine e nei loro delitti erano freddi, meticolosi e ordinati. Non per niente la Vergine è il segno più organizzato e preciso dello zodiaco.