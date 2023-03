Tutti i record di Zlatan Ibrahimovic, dal gol più anziano a uno yacht da nababbo, per un campione infinito

Zlatan Ibrahimovic è un’icona del calcio europeo degli ultimi 20 anni. Un giocatore meraviglioso, un uomo di grandissima personalità, un campione che va ben oltre il gioco del calcio. Con il gol all’Udinese di sabato sera, Ibra è entrato ancor di più nella storia del nostro campionato. Scopriamo allora i suoi record.

Nonostante la sconfitta, quella di sabato in Friuli è una partita che entrerà nella storia della Serie A. Infatti, con il gol su rigore segnato nei minuti di recupero del primo tempo, Zlatan Ibrahimovic ha strappato ad Alessandro Costacurta il record di gol più longevo nella storia della Seria A italiana. 41 anni e 166 giorni contro il precedente, di uno dei difensori simbolo del grande Milan berlusconiano, di 41 e 25. Ironia della sorte, contro la stessa squadra, l’Udinese.

Lo svedese, al termine dell’incontro, si è detto contento per il primato, ma la sua carriera non finirà certo qui. In scadenza con il Milan a giugno, potrebbe rinnovare oppure cercare un’ultima avventura altrove. Intanto ha collezionato un ulteriore record qualche giorno prima del rigore di Udine. Infatti, è stato convocato dalla sua Svezia per le partite di qualificazione per Euro 2024. Ibra esordì in Nazionale nel 2001. Se dovesse giocare in una delle due partite in programma, sarebbero ben 22 gli anni tra la prima e ultima presenza. Se pensiamo che molti dei suoi attuali compagni di nazionale all’epoca o non erano nati o avevano qualche anno di vita, capiamo la grandezza dell’impresa.

Tutti i record di Zlatan Ibrahimovic, un fuoriclasse infinito

Non solo calcio però. Pensiamo al suo cachet record del Festival di Sanremo 2021, quando guadagnò 250mila euro in 5 giorni, o allo yacht che si è regalato l’estate scorsa, da 20 milioni di euro per 34 metri di lunghezza. Attraccato vicino a Sanremo, si chiama Unknown (Sconosciuto) e ha ben 5 piani.

E potremmo continuare citando le sue Ferrari e le sue ville, tutto frutto degli enormi guadagni maturati nel corso della carriera e degli investimenti in vari settori. Fondi di investimento, start up, beni immobiliari. Una vera e propria multinazionale svedese, in costante crescita. Eh sì, perché Zlatan, oltre a essere bravo sul campo, avrebbe anche un enorme fiuto per gli affari.

Cosa farà Ibrahimovic a giugno 2023

Ora, gran parte del tifo rossonero si domanda se Ibrahimovic rinnoverà o meno il suo contratto con il Milan. Quello attuale gli garantisce una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Non certo uno stipendio impossibile per i canoni del club di Cardinale. Rimane da capire, però, se lo svedese si accontenterà di un ruolo marginale in campo e più importante nello spogliatoio o se vorrà tentare una nuova avventura altrove. Non è tipo da Arabia Saudita, ma neanche Ronaldo pareva lo fosse, poi…

Potrebbe tornare in Svezia, nella sua Malmoe, per chiudere laddove tutto era iniziato, per giocare con continuità e uscire di scena poi, se la Svezia dovesse qualificarsi, con un’ultima grande vetrina a Euro 2024. Oppure scegliere un progetto ambizioso come il Monza di Berlusconi e Galliani, per aiutarlo ad arrivare in Europa.

Insomma, abbiamo visto. Tutti i record di Zlatan Ibrahimovic, c’è da credere che quello di sabato scorso non sia l’ultimo.