I 3 facilissimi metodi naturali da seguire assolutamente per tenere le lumache lontane dal nostro orto

Con la primavera, ci stiamo tutti lanciando a coltivare l’orto, con l’obiettivo di renderlo il migliore possibile. Cerchiamo di usare ingredienti naturali, e di essere rispettosi dei cicli di crescita delle piante.

Tuttavia, a volte tutto questo non basta, perché sorgono dei grossi inconvenienti. Tra questi abbiamo infatti gli animali che possono venire a darci fastidio e mangiare i nostri ortaggi. Uccelli, cinghiali, lepri ed altri possono fare grossi danni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Uno degli animali che può fare più danni è la lumaca, che bisogna cercare di eliminare o rimuovere dal nostro orto. Ma è bene farlo sempre seguendo metodi rispettosi della natura, e non usando prodotti chimici che potrebbero contaminare terreno e piante. Vediamo quindi i 3 metodi naturali da seguire assolutamente per tenere le lumache lontane dal nostro orto.

Impediamo i suoi movimenti

Una delle cose che potremmo fare è semplicemente far sì che le nostre piante siano difficili da raggiungere. Per farlo, circondiamo l’orto con ghiaia o trucioli di legno. Questo renderà difficile il passaggio delle lumache poiché su questi materiali fanno fatica a scivolare.

Un altro metodo davvero semplicissimo che protegge le nostre piante è irrigare al mattino presto. Facendo così il terreno sarà ben asciutto quando arriverà la sera, e alle lumache questa cosa non piacerà. Infatti, riescono a scivolare bene sul terreno bagnato, ma su quello asciutto fanno molta più fatica.

Un po’ di ingredienti naturali

Il terzo metodo molto utile è quello di spruzzare dello spray repellente. Non stiamo certo parlando di un prodotto chimico però, bensì di preparati fai da te con ingredienti casalinghi. Si tratta infatti di spray artigianali fatti solo con caffè freddo, oppure con una miscela di aglio ed acqua. Basta qualche spruzzata direttamente sulle piante ed è fatta, avremo risolto il problema.

Questi erano i 3 facilissimi metodi naturali da seguire assolutamente per tenere le lumache lontane dal nostro orto. In pochissimi minuti e senza pagare per prodotti chimici riusciremo a proteggere le nostre piante.