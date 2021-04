In questo periodo di primavera nessuno di noi può fare a meno di fare i lavori di giardinaggio.

Generalmente sono lavori impegnativi ma ci regalano tante soddisfazioni, ragion per cui nonostante tutto continuiamo a farli.

In questo articolo vedremo il sorprendente motivo per cui tutti stanno piantando una rosa in una patata, una mossa davvero semplice ed efficace.

Procedura e motivazione

Quest’operazione è adatta a tutti, anche a chi non ha il pollice verde e ci permetterà di far crescere le rose in poco tempo

Ci basterà prendere una bottiglia di plastica, un vaso e del terriccio.

Prendiamo una rosa, procediamo con la rimozione delle foglie e tagliamone la testa diagonalmente.

A questo punto possiamo procedere col prendere una patata e praticare al suo interno un buco della dimensione del gambo del fiore.

Infiliamoci il gambo e assicuriamoci che sia ben saldo all’interno, procuriamoci un vaso e mettiamoci circa cinque centimetri di terriccio.

Poniamo la patata in superficie per poi continuare a riempire il vaso con la terra.

Tagliamo il fondo di una bottiglia di plastica e posizioniamola attentamente sul gambo che esce dal terriccio.

Iniziamo ad innaffiare la rosa tutto intorno alla bottiglia, vedremo che pian piano inizieranno a crescere le rose che tanto desideriamo.

Per non sprecare la rosa che abbiamo tagliato precedentemente basterà metterla in un vaso per una decorazione di nostro gusto.

Condizioni per crescere

Per crescere bene, la rosa ha bisogno che il gambo sia al riparo da eventuali intemperie, basterà coprirlo con un sacco di plastica.

È consigliata una posizione di penombra dove avrà bisogno di essere innaffiata una volta al giorno, di mattina o di sera.

Cerchiamo di versare l’acqua direttamente sulla terra, invece che sullo stelo reciso, in questo modo il terreno sarà sempre leggermente umido.

Con il tempo vedremo le prime foglioline crescere e potremo trapiantare la pianta, ricordandoci che il periodo migliore va da metà estate a metà autunno.

Questo è il sorprendente motivo per cui tutti stanno piantando una rosa in una patata, vale la pena di provare.