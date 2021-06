Con l’arrivo del caldo e della bella stagione si moltiplicano gli insetti. Proprio in estate, infatti, possiamo avere a che fare con insetti come le zanzare e le formiche. Le formiche alate sono un particolare tipo di insetti che, sebbene innocuo, può introdursi nelle nostre case e creare dei formicai. Proprio per questo motivo oggi vogliamo dare dei consigli ai nostri Lettori per cercare di tenerle lontane da casa.

I 3 efficaci rimedi della nonna per dire addio alle fastidiosissime formiche alate

Il primo metodo da noi suggerito prevede l’utilizzo di una spezia. Questa spezia è la curcuma ed è molto efficace perché possiede sapore e odore pungenti. Questi riescono così a tenere lontane le formiche alate. Per utilizzare la curcuma a questo scopo sarà sufficiente metterne due cucchiai dentro uno spruzzino ed aggiungere dell’acqua.

Dopo aver mescolato i due ingredienti possiamo vaporizzare questo miscuglio nelle zone in cui notiamo una maggiore concentrazione di formiche alate. Noteremo che questi insetti non si avvicineranno più.

Possiamo creare un’efficace soluzione repellente usando l’olio essenziale alla menta. La menta ha un profumo molto forte e gradevole capace di allontanare questi insetti. Mettiamo in una bottiglia munita di spruzzino 50 gocce di olio essenziale alla menta per 200 millilitri d’acqua.

Vaporizzare questo repellente naturale ci permetterà di tenere lontane le formiche alate evitando che si diffondano negli ambienti domestici.

Se scopriamo il luogo che le formiche usano per entrare in casa, blocchiamole usando l’erba gatta. Molti di noi conoscono gli effetti benefici di questa pianta sui gatti. Solo in pochi però sanno che è anche in grado di tenere lontane queste formiche. Dunque, una volta individuato il punto d’accesso di questi insetti posizioniamo un vasetto di questa pianta.

Prevenire quando possibile

Questi sono i 3 efficaci rimedi della nonna per dire addio alle fastidiosissime formiche alate. Ci sono però delle piccole accortezze che possiamo usare per evitare di farle avvicinare alla nostra casa. Quello che dobbiamo sapere è che le formiche alate amano gli ambienti umidi e bui. Quindi, se nella nostra casa ci sono luoghi con queste caratteristiche, è probabile che le formiche alate ne siano attratte. Cerchiamo, quindi, di ridurre per quanto possibile l’umidità negli ambienti domestici.

Esattamente come le comuni formiche, anche quelle alate sono attirate dai resti di cibo. Facciamo quindi sempre attenzione a tenere gli ambienti puliti il più possibile prestando attenzione anche agli angoli.

Infine, le zanzariere sono uno strumento utile non solo contro le zanzare ma anche contro le formiche volanti perché ne impediscono il passaggio da porte e finestre.

