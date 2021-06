Se ancora non si sa cosa fare quest’estate oggi abbiamo una nuova destinazione da proporre. Un luogo che vive tra acqua e storia. Un luogo poco conosciuto, ma che merita veramente di essere visto, soprattutto ora che non è preso d’assalto. Ovviamente stiamo parlando della spiaggia di Cleopatra, ma dove si trova e cosa offre?

Si chiama spiaggia di Cleopatra ed è un bellissimo luogo con sabbia fine e acqua trasparente

La spiaggia di Cleopatra si trova in Turchia, precisamente ad Alanya. Questa è una spiaggia spettacolare con sabbia finissima e acqua cristallina. Ma ovviamente non finisce qui perché oltre alla meravigliosa spiaggia si può visitare la città di Alanya.

Vicino alla spiaggia di Cleopatra è possibile visitare anche una piccola grotta molto famosa: la Damlatas cave scoperta nel 1948. Oltre alla grotta è possibile visitare il castello e la Kizil Kule, storica torre della città.

Ma come mai si chiama Spiaggia di Cleopatra

La leggenda è molto interessante. Infatti si narra che al tempo Cleopatra non volesse camminare su alcun suolo straniero, ma solo su quello egizio. E questo ovviamente era un problema. Così Marco Antonio ordinò di trasportare in quella zona della sabbia egizia cosicché Cleopatra potesse camminarci sopra. E così così che si chiama spiaggia di Cleopatra ed è un bellissimo luogo con sabbia fine e acqua trasparente.

Qui è possibile affittare anche delle piccole imbarcazioni per andare a scoprire terre lontane e per stare lontani da troppa gente. Poiché magari non è un meta gettonata dal mondo, ma i locali la conoscono bene e la apprezzano molto.

Arrivare a Alanya però non è proprio comodo. Infatti dall’Italia non ci sono voli diretti, ma è necessario fare scalo a Istanbul e poi prendere un volo interno. Visto che lo scalo a Istanbul è obbligatorio potrebbe essere una buona occasione per passare qualche giorno lì e visitare la vecchia Costantinopoli.

