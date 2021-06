Tutti noi siamo ben consapevoli di quanto sia difficile mantenere il bagno ben pulito e igienizzato. Questa operazione, infatti, richiede impegno, fatica e accuratezza. E non sempre abbiamo il tempo necessario per far risplendere, ad esempio, il nostro box doccia. E in questo luogo, carico di umidità, è davvero facile che si formino macchie di muffa e calcare brutte da vedere e poco adatte a preservare la nostra salute. Proprio per questo motivo oggi vogliamo consigliare un rimedio casalingo piuttosto efficiente che potrà salvare la situazione.

Eliminiamo definitivamente muffa e calcare dal nostro box doccia grazie a questo ingrediente

Tutti vorrebbero dire addio a quelle fastidiose macchie di calcare e muffa nel proprio box doccia. In questo luogo, infatti, ci prendiamo cura di noi e della nostra igiene. Perciò, non è di certo carino avere queste aree sporche. Ma la buona notizia è che a correre in nostro soccorso arriva un rimedio della nonna davvero efficace. Per metterlo in atto, dovremo prima procurarci 100 ml di alcol denaturato, una spazzolina, dell’olio essenziale alla lavanda e un contenitore spray vuoto. E ora vediamo come usare questi strumenti per raggiungere il nostro obiettivo.

Ecco come dovremo utilizzare l’alcool denaturato e l’olio essenziale di lavanda per avere un risultato strepitoso

Prendiamo, per prima cosa, una ciotola e versiamo al suo interno i 100 ml di alcool denaturato. Ora, versiamo insieme al primo ingrediente 3 gocce di olio essenziale di lavanda. Mescoliamo per bene il composto e versiamolo in un flacone spray vuoto. Scuotiamolo per bene e poi spruzziamo la soluzione che abbiamo appena realizzato su tutte le macchie che vogliamo cancellare. Lasciamo in posa per qualche minuto e con la spazzolina poi andiamo a togliere il nostro rimedio. Dopo qualche giorno, inizieremo a vedere dei risultati davvero soddisfacenti.

Perciò, eliminiamo definitivamente muffa e calcare dal nostro box doccia grazie a questo ingrediente.

