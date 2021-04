Con il tepore della bella stagione in arrivo si tende a tenere le finestre di casa sempre più spesso aperte. Questo oltre a favorire il ricambio dell’aria e una piacevole sensazione di freschezza permette a molti insetti di entrare nelle abitazioni. Zanzare, mosche e formiche diventano dunque il nemico numero uno assieme alle famigerate cimici.

Le cimici sono dei veri e propri parassiti che si cibano delle piante degli orti ma anche di quelle che con tanto amore si crescono sui terrazzi. In particolare, le cimici sono molto aggressive con le piante di pomodoro. È in primavera ed estate che si avventano sui raccolti rischiando di provocare anche gravi danni alle produzioni agricole. Con le loro punture, infatti, le cimici sono in grado di determinare tra l’altro la malformazione dei frutti.

Verso settembre/ottobre invece si avvicinano alle case per ripararsi dal freddo in arrivo.

L’obiettivo è dunque tenere questo insetto innocuo per l’uomo ma devastante per l’orto il più lontano possibile.

I 2 metodi naturali per tenere lontano il nemico numero uno dell’orto e del giardinaggio ed un consiglio per non farlo entrare in casa.

Aglio

L’aglio può essere considerato un vero e proprio antiparassitario. Grazie alle sue qualità riesce a tenere lontano questo puzzolente insetto perché pare che il suo odore lo disgusti. Per difendere un orto è consigliabile piantare dei bulbi di aglio tra le varie piante in modo che questa possa fungere da deterrente per l’insetto. È possibile anche preparare uno spray da spruzzare sulle piante del terrazzo unendo 4 cucchiaini di aglio in polvere a mezzo litro di acqua e dell’olio di neem.

Sapone di Marsiglia

Preparando un composto fatto di un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e un litro di acqua e vaporizzando questa miscela sulle piante sarà possibile tenere lontano le cimici grazie all’azione insetticida di questo straordinario sapone naturale.

Per evitare che le cimici entrino in casa è consigliabile utilizzare questi stessi spray attorno alle finestre e alle porte di casa. Inoltre conviene lavare il bucato proprio con un detersivo a base di sapone di Marsiglia in modo che l’insetto non vi si annidi.

