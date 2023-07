I 2 laghi immersi in un magnifico Parco Naturale in una valle al confine tra Italia e Slovenia

Ami la montagna e i laghi naturali circondati da conifere? È arrivato il momento di visitare in estate questa straordinaria meta del Friuli-Venezia Giulia

Voglia di vivere una vacanza lontano dal mare in un’atmosfera affascinante, a contatto con la Natura? Allora, potremmo valutare i laghi alpini, delle vere meraviglie ad alta quota. I panorami sono decisamente diversi rispetto al mare cristallino, ma ugualmente suggestivi. Alcuni laghi hanno anche spiagge bianche ed acque verde smeraldo, limpide e trasparenti, ma circondate da montagne e sentieri dove fare escursionismo. In questi luoghi sono tantissime le attività da poter svolgere, anche con il resto della famiglia. È impossibile annoiarsi, infatti, non mancano gli sport acquatici, trekking e mountain bike, da fare durante il giorno. I laghi più rinomati sono quello di Como, di Garda, D’Iseo, Maggiore, ma ne esistono tantissimi, di grandi dimensioni o anche piccoli e sperduti. Chi ama le vacanze in montagna, ecco una meta straordinaria in una località del Friuli-Venezia Giulia.

I 2 laghi immersi in un magnifico Parco Naturale, quello dei laghi di Fusine

A pochi chilometri da Tarvisio, tra le Alpi Giulie troveremo i laghi alpini di Fusine, di origine glaciale, un luogo da visitare assolutamente. Circondati da conifere, sono collegati bene tra loro grazie a vari sentieri immersi nella Natura incontaminata. L’aria pulita è un piacere per i polmoni, è tonificante, rinvigorisce e si apprezza la pace di questa straordinaria meta.

L’acqua è fredda e pulita, ideale per rinfrescarsi d’estate, e lo sfondo di faggi, abeti e larici, che cambiano colore con le stagioni, sono uno spettacolo unico. Vengono denominati “Lago Superiore e Inferiore” e sono collegati fra loro da un sistema sotterraneo. Entrambi superano i 10 metri di profondità, più di 900 metri sul livello del mare, in più ci sono anche dei “Laghi Piccoli” collegati a quello Inferiore. I percorsi da poter scegliere sono diversi, come il Sentiero dei Laghi o da Scicchizza, sulle sponde e panoramica, per poi arrivare al rifugio. Potremmo optare per un itinerario più semplice sull’anello del lago, o quello complesso che dura più di 3 ore. Inoltre, tra luglio ed agosto, si svolge il No Borders Music Festival, uno spettacolo di performance musicale da non perdere.

Come raggiungere questi meravigliosi specchi d’acqua

Raggiungere i 2 laghi immersi in un magnifico Parco Naturale, tra i punti più freddi d’Italia, è semplice. Dall’autostrada A23 bisogna uscire a Tarvisio, superare il centro abitato, direzione Fusine in Valromana, seguiamo l’indicazione Via Laghi ed arriveremo in un parcheggio. Poi dovremo camminare per più di un chilometro, percorrendo un sentiero pianeggiante, per raggiungere il Lago Inferiore. Un punto magico dove si incontrano i confini tra Italia, Austria e Slovenia e ammirare la vegetazione rigogliosa.