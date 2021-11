Ogni giorno le attività da svolgere sono davvero tante. Se si vive da soli oppure con altre persone, specialmente se si accudiscono i figli, bisogna far bastare le ore di una giornata, anche se spesso sembrano davvero poche.

Si impiega molto tempo in viaggio per andare al lavoro, si impiega del tempo per sbrigare faccende burocratiche, si sta in fila alle poste o in farmacia, si aspetta il proprio turno negli ambulatori. Se si hanno dei figli, accompagnarli a scuola o a danza, ascoltarli e giocare con loro è essenziale.

Per fare tutto questo, e anche tanto altro, il nostro corpo ha bisogno di energia, di essere pulito e le nostre case devono essere ben tenute per poter vivere in un ambiente sano. La spesa, quindi, deve essere oculata, sia per il portafogli che per la scelta di ciò che andremo a mangiare o a utilizzare per la nostra pelle, i capelli e per le pulizie casalinghe. Ne consegue che quando si va in giro per negozi, al supermercato o dal fruttivendolo è necessario non commettere degli errori.

I 10 errori comuni da non ripetere quando si va a fare la spesa

Andare a fare la spesa quando si ha fretta o fame; non portarsi dietro la lista di ciò che bisogna comprare; non guardare i volantini o le app dei negozi; recarsi al supermercato in giorni e in orari di punta; dimenticare buste e borsa frigo per i surgelati; non leggere gli ingredienti dei prodotti e non preferire quelli biologici; non comprare frutta e verdura di stagione; prendere solo i prodotti più reclamizzati o posti negli scaffali di fronte a noi; paragonare i prezzi dei prodotti non facendo caso al loro prezzo al chilo; non fare caso alla data di scadenza o a quelli scontati perché scadono dopo pochi giorni.

Di solito, è meglio evitare di fare la spesa di fretta o quando si ha fame. In questo modo avremo tempo di leggere bene le etichette, verificare le offerte in corso, guardare i prezzi al chilo e non solo quelli esposti per il singolo prodotto.

Di solito, inoltre, gli articoli più convenienti non sono a portata di mano o di sguardo, basta dare un’occhiata negli scaffali bassi o alti per trovarli. Frutta e verdura stagionali, e possibilmente locali, sono più economici e salutari.

Per una lista della spesa ben fatta ci si può basare, a grandi linee, su dei menù settimanali. In questo modo, saremo più sicuri di aver tutti gli ingredienti a casa al momento di cucinare. Abbiamo appreso, quindi, i 10 errori comuni da non ripetere quando si va a fare la spesa.