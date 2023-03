Michele Bravi giudice ai talent: quanto guadagnerà, chi è l’ex fidanzato e cosa è successo dopo l’incidente

È stato il vincitore della settima edizione di X Factor sotto la guida di Morgan, ha alle spalle partecipazioni a Sanremo e collaborazioni eccellenti. Eppure i problemi non sono mancati nella sua vita.

Ha completato il suo viaggio nei Talent quest’anno Michele Bravi. Dopo aver partecipato e vinto dieci anni fa X Factor è diventato giudice di Amici, il seguitissimo programma di Maria De Filippi. Il suo compito sarà quello di giudicare le esibizioni dopo essere stato tante volte giudicato, criticato e messo in croce. Ha affermato che utilizzerà la sua esperienza per guidare i ragazzi e non solo per sottolineare errori e imperfezioni. Considerato un artista di rara sensibilità, il pubblico non stenta a credere che impiegherà le due doti per migliorare la qualità del programma.

I giudici di Amici non hanno uno stipendio fisso come avviene per i maestri. I guadagni sono da calcolare in base alla cifra stabilita per puntata e si va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 8.000 euro. In base alle sponsorizzazioni, agli eventi e a download e visualizzazioni, i guadagni del 2023 dell’artista di Città di Castello ammonterebbero a 67 mila euro per i primi 2 mesi.

Come una rinascita

Michele Bravi giudice ai Talent e i guadagni si moltiplicano. I ricavi del 2021 erano stati di circa 20 mila euro, quindi le cose sono nettamente migliorate. Bisogna considerare che il cantante ha passato davvero un brutto periodo. La causa è stata un incidente che lo ha visto coinvolto e che ha dato vita a un processo terminato con un patteggiamento a 1 anno e 6 mesi con sospensione della pena. Questo ha portato Bravi a un ritiro temporaneo per motivi personali. Nel 2022 ha partecipato a Sanremo rassicurando i suoi estimatori con la bellissima Inverno dei Fiori.

L’esperienza del dolore ha dato vita all’album La geografia del Buio in cui con versi e musica Bravi ha spiegato il periodo che si era appena messo alle spalle. A farlo tornare su un palco proprio Maria de Filippi che gli chiese di cantare quando tutti lo cercavano solamente per parlare della sua disavventura. Ora lavoreranno insieme e il pubblico saprà come ripagarli con ascolti e tanta attenzione.

Michele Bravi giudice ai talent ma quanta fatica nel passato

Il cantante ha ripreso il controllo della sua vita anche grazie all’ex fidanzato. Non si conoscono i motivi della separazione, nelle interviste Bravi ha sempre detto di essere grato a una persona speciale ma di essere single. Ha sempre affermato di considerarsi fluido e per questo è un punto di riferimento delle nuove generazioni che non amano le distinzioni di genere troppo marcate.

Il nome dell’ex fidanzato è rimasto misterioso per tanto tempo. Ma sarebbe il talentuoso videomaker Giulio Volpe, giovanissimo e con alle spalle importanti collaborazioni con Battiato e Dolce & Gabbana. Sarebbe lui la persona speciale che lo ha supportato durante i giorni più tristi e che il saggio Michele ha lasciato andare quando è arrivato il momento. Amare certe volte significa anche saper rinunciare.