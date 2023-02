Ecco 3 fioristi da sogno a Milano dove è anche possibile mangiare. Un’esperienza unica! Provali

Una colazione, un pranzo o un aperitivo nel bel mezzo di fiori, piante grasse e natura. A Milano è possibile gustare del buon cibo in uno spazio verde per riconnetterci con la terra. Se vogliamo possiamo anche acquistare delle piante.

La passione della piante è esplosa durante il periodo del Covid. Moltissime persone hanno iniziato a comprare del verde da mettere in casa. Da piante super complesse fino a semplici cactus che comunque fanno la loro figura.

La necessità di piante in casa era dovuto soprattutto dal fatto che fuori non si potesse uscire. E quindi avere la casa con delle tonalità verdi era tutt’altra storia. Oggi quelle piante in casa ci sono ancora e continuano ad aumentare pronte ad adornare gli spazi della casa e anche i tavoli.

Dare un tocco verde alla casa fa molto bene allo spirito e immediatamente diffonde una sensazione di serenità e tranquillità ma anche di gioia e vita. E leggere un bel libro circondati da piante ha un altro effetto.

Prime le piante le prendevamo online, oggi dai fioristi dove si può mangiare

Tempo fa le piante le compravamo online. Era super comodo perché queste arrivavano a casa, noi le scartavamo e le posizionavamo nel loro angolo del nostro appartamento. Oggi che possiamo uscire, allora possiamo scegliere le nostre piante in qualche delizioso locale dove possiamo anche mangiare. Una bellissima esperienza tra la natura che spesso serve quando si vive per troppo tempo in città.

Ecco 3 fioristi da sogno da visitare oggi a Milano

A Milano ci sono diversi locali dove è possibile mangiare circondati dal verde: da fiori e piante.

Il primo si chiama “Flora et labora” e si trova sui Navigli. Questo è un negozio specializzato nella vendita di piante, vasi e attrezzi, ma si può anche lavorare oppure per mangiare o bere qualcosa.

Poi troviamo “Fiuri” in Isola, locale che è un vero posto del cuore. Un locale piccolino soppalcato un po’ urban e con arredamento hipster/industrial dove è possibile vivere un’esperienza unica tra food e piante. Qui possiamo trovare diverse composizioni per interni e diversi vasi molto carini.

Per ultimo, forse il più noto di Milano che si trova in Brera: ovvero Fioraio Bianchi. Un luogo che è caffetteria, fioraio e bistrot dallo stile retrò-chic aperto dalla colazione fino alla cena. Si affaccia su una deliziosa piazzetta che d’estate si anima con lucine gialle. Una spazio piccolino super accogliente dato dall’arredo sui toni del marrone, dalle piante e dalle sedute così retrò. Ecco 3 fioristi da sogno da visitare oggi a Milano per un caffè e una nuova pianta da portare in casa.