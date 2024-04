Hai rinvenuto dei vecchi fumetti in cantina e non sai che fartene? Devi sapere che alcuni di questi, purché siano in eccellenti condizioni, sono ricercati dai collezionisti, che sono disposti a pagarli a peso d’oro. Vediamo dunque i fumetti vintage con il maggiore valore.

C’è chi colleziona vecchie monete, chi vinili e chi francobolli. A questi si aggiunge anche chi colleziona fumetti ed è sempre pronto a comprare i più rari in circolazione. Capita, infatti, che per puro caso si rinvengano edizioni limitate oppure opere che non sono mai state ristampate. Ma quali sono i 3 fumetti vintage che valgono di più tra tutti? Lo scopriremo a breve.

3 fumetti vintage da rivendere per guadagnare tanti soldi: Black Panther

La saga degli anni ’70 di Black Panther è ad oggi quasi introvabile. Pertanto, i collezionisti sono disposti a pagarla a peso d’oro: finanche 1.000 euro. Ciò lo rende uno dei fumetti vintage con il maggiore valore tra tutti.

La prima edizione di Topolino

Stiamo parlando di uno dei fumetti più famosi in assoluto, per anni in cima alle classifiche dei più venduti. In pochi sono cresciuti negli ultimi anni del Novecento senza avere una pila di fumetti di questa fortunatissima saga.

La prima edizione di Topolino ha infatti un valore elevatissimo. Ci riferiamo alla prima edizione Mondadori del 1949, che è molto rara sebbene non abbia avuto una tiratura particolarmente limitata, almeno rispetto ad altri numeri della serie. Il suo valore? 2.500 euro per una singola copia. Può sembrare un prezzo folle per un fumetto, eppure ci sono davvero persone disposte a pagare una cifra del genere per entrarne in possesso. Non deve sorprendere, dal momento in cui si tratta di un vero e proprio pezzo di storia.

Il numero 216 del periodico di Zio Paperone

Questa serie è stata stampata fino all’anno Duemila, pertanto sapere che ci sia un numero che ha un elevato valore può sorprendere. Eppure è così, perché il numero 216 di questo fumetto è quasi introvabile.

Ecco perché, con il passare degli anni, ha assunto un valore molto elevato. L’intera collana, incluso questo numero rarissimo, ha un valore che si aggira tra gli 800 e i 1.000 euro. L’importante è che tutte le copie siano in ottime condizioni. Altrimenti, sarà più difficile trovare qualcuno disposto ad acquistarle.

