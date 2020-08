Durante l’estate, la ceretta per noi donne è inevitabile. Che sia per andare al mare o per mettere un vestito corto, sappiamo che le nostre gambe devono essere perfettamente lisce. Ma farsi fare la ceretta in un salone di bellezza è spesso costoso! E, molte volte, non riusciamo neanche a combinare i nostri impegni con le ore libere al solarium. Ecco perché vi stiamo proponendo questo articolo. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo un ottimo rimedio al problema. Hai mai provato a usare lo zucchero per fare la ceretta? Ecco la tecnica che non abbandonerai più.

Ecco tutto ciò che ti serve per fare la ceretta in casa

Molti sono convinti che farsi la ceretta in casa sia difficilissimo. In realtà non è complicato! Una volta capito il meccanismo, la ceretta diventerà solo un’azione di routine! Per evitare di spendere tanti soldi in prodotti costosi, prova a usare questi ingredienti. Ti basterà del comune zucchero bianco, succo di limone e un po’ d’acqua. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come applicare la ceretta allo zucchero. Questo tipo di ceretta rende la depilazione davvero poco dolorosa. Sentirai molto meno rispetto a quella a caldo! Prendi 200 grammi di zucchero, 60 ml di succo di limone e altrettanti d’acqua. E ora, vediamo come mescolarli per creare la tua ceretta personale.

Ceretta allo zucchero, ecco cosa devi fare

Metti l’acqua a bollire e versa lo zucchero semolato e il succo di limone. Mescola il tutto per amalgamare e aspetta che inizi a bollire. Fai attenzione però a non bruciare lo zucchero. Se dovesse accadere, la tua ceretta sarà da buttare!

Ora, quando la miscela inizia a bollire, abbassa la fiamma. Mescola finché lo zucchero non si è completamente dissolto nell’acqua. Rimuovi la pentola, continua a mescolare e quando il composto sarà abbastanza denso, versa la tua ceretta in un barattolo di vetro e lascia raffreddare per mezz’ora.

Et voilà, la tua ceretta è pronta! Ora devi solo applicarla! Spalmala e rimuovila con le dita. Il fatto che sia da applicare fredda, ti permetterà di farlo in tranquillità!

Dunque, se non hai mai provato a usare lo zucchero per fare la ceretta, ecco la tecnica che non abbandonerai più. Geniale, vero?