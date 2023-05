Come pulire i tappeti sintetici e persiani? Ecco 2 soluzioni ideali per igienizzarli senza rovinare le fibre

A contatto col pavimento e con tutte le volte che li calpestiamo, i tappeti si sporcano facilmente. Polvere e residui si accumulano nel tempo e toccherà a noi occuparcene. Per pulire quelli sintetici e persiani puoi iniziare da un accurato lavaggio. Ci sono due metodi che funzionerebbero particolarmente bene e sono facili da applicare. Vediamo cosa ti serve e come rimettere a nuovo i tappeti di casa.

I tappeti sono un elemento d’arredo funzionale dentro casa. Li teniamo in cucina, nel bagno o in salotto e se ne servono perfino i bambini per giocarci sopra. Quando dobbiamo provvedere alla loro pulizia, di solito ci limitiamo a sbatterli sul balcone o in cortile. Ma l’utilizzo prolungato potrebbe trasformarli in un ricettacolo di batteri che non se ne vanno così facilmente.

Per questo motivo, un buon lavaggio potrebbe liberarli delle impurità accumulatesi tra le fibre. E cosa c’è di meglio che servirsi di prodotti naturali e a rischio ambientale pressoché nullo?

Come pulire i tappeti sintetici e persiani: quando usare la lavatrice

Qualche volta avremo pensato se andasse bene mettere i tappeti in lavatrice. Se volessimo servirci del nostro elettrodomestico dovremmo necessariamente fare attenzione. Infatti, a questo tipo di lavaggio si prestano principalmente i tappeti di dimensioni ridotte e non delicati. Di solito, quelli sintetici si possono inserire tranquillamente nel cestello, a patto di rispettare alcuni accorgimenti.

Il primo metodo che vogliamo mostrare è ideale proprio per i tappeti da bagno. Per iniziare creeremo il nostro detersivo igienizzante. Basterà sciogliere un panetto di sapone di Marsiglia in scaglie in 5 litri d’acqua e aggiungere una tazza di bicarbonato. Una volta mescolato tutto avremo a disposizione la nostra soluzione naturale da utilizzare in lavatrice. Versa mezzo bicchiere d’aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e parti con un lavaggio a 40 gradi. Al termine del ciclo fai asciugare i tappeti al sole, o in una zona riparata dall’umidità.

Aceto per lavare i persiani

Per rispettare il tessuto e l’eleganza del tappeto persiano, possiamo affidarci a un lavaggio manuale su misura. Innanzitutto, dobbiamo trovare un punto arieggiato in cui stenderlo. Bagnalo un po’ e strofinalo con una spazzola imbevuta di acqua e aceto bianco delicatamente. Segui sempre la direzione del vello, senza procedere mai in senso opposto. In questo modo riuscirai a ravvivare i colori e ridare lucentezza al tessuto. Completa la pulizia con un risciacquo con acqua fresca e fai asciugare il tappeto capovolto al sole.

È importante che non resti umido a lungo, altrimenti potrebbe marcire. Ecco perché l’estate sarebbe la stagione ideale per occuparsene. Ricorda, inoltre, che un tappeto persiano è delicato e va trattato con rispetto. Evita di usare il battitappeto o lo smacchiatore commerciale per rimuovere gli aloni. Lascia stare anche i solventi chimici, che potrebbero rovinarne la superficie. Dunque, ecco come pulire i tappeti sintetici e persiani in sicurezza e riaverli pronti all’uso in poco tempo.