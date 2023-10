Ha successo perché è multiuso e anti età questo correttore occhiaie che costa meno di 10 euro

Ecco un rimedio economico ed efficace contro borse e occhiaie, ideale anche per illuminare lo sguardo, definire i lineamenti e cancellare le imperfezioni. Ha successo perché è multiuso e anti età questo correttore occhiaie e non costa nemmeno tanto.

Con la ripresa della solita routine lavorativa tra ufficio e incombenze domestiche è più che normale mostrare evidenti segni di stanchezza.

Del resto, conciliare davvero tutto è quasi sempre impossibile perché sembra che il tempo non sia abbastanza.

Ed ecco che molto spesso ti ritrovi a fare tardi la sera e svegliarti presto al mattino con conseguente formazione di occhiaie e borse.

Tra correttore e massaggi drenanti

Lo sguardo stanco inevitabilmente invecchia ed è per questo motivo che anche quando non hai tempo di truccarti alla perfezione non puoi rinunciare al correttore.

Ma c’è anche un altro rimedio particolarmente rapido e a costo zero che aiuta a contrastare tanto gli aloni violacei quanto il gonfiore.

Non devi fare altro che ritagliarti solo 30 secondi al mattino o alla sera per dedicarti ad un veloce massaggio concentrato sul contorno occhi.

Terminata la classica beauty routine, comincia a picchiettare con indice e medio la zona che va dall’angolo interno dell’occhio verso le tempie.

Utilizza poi la stessa tecnica per massaggiarti dall’arcata sopraccigliare ai lati del naso e drenare i liquidi in eccesso che causano gonfiore.

Ha successo perché è multiuso e anti età questo correttore economico da usare anche per il contouring

Ha successo perché è multiuso e anti età questo correttore economico da usare anche per il contouring

Ma se proprio non riesci a prenderti nemmeno quel minimo di tempo per un massaggio veloce, non resta altro da fare che applicare il correttore.

Attenzione però, perché i correttori non sono tutti uguali: ce n’è uno in particolare che sta riscuotendo grande successo.

Si tratta del correttore cancella età di Maybelline New York, il cui prezzo varia tra 8 e 9 euro a seconda del sito di acquisto.

Piace molto perché ha una texture leggera e illuminante e garantisce una resa molto uniforme grazie al comodo applicatore in spugnetta.

È disponibile in tantissime nuances e la sua formulazione è arricchita con antiossidanti, oltre ad essere studiata per durare il più a lungo possibile.

Inoltre, se scegli una delle sfumature più calde come quelle tendenti al marrone, puoi usare il prodotto anche per definire il contouring.

Altre alternative economiche sul mercato sono poi il Beauty Essentials Radiant Concealer di Kiko o il Multitask di Essence che costa circa 4 euro.