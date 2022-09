I contribuenti residenti in Italia, in caso di problemi o di richieste di assistenza di natura fiscale, possono mettersi in contatto con l’Agenzia delle Entrate. Potendolo fare telefonicamente. E questo perché, nei giorni feriali, l’Agenzia delle Entrate mantiene attivo l’apposito servizio di call center con operatore.

Si tratta, nello specifico, di un servizio che, da telefono fisso, è accessibile attraverso un numero verde gratuito. Mentre la numerazione del call center da telefono cellulare ha un costo. Che è quello applicato dal proprio gestore di telefonia mobile. Così come, per chi chiama dall’estero, la telefonata al call center dell’Agenzia delle Entrate è sempre a titolo oneroso. Ovverosia, a carico del chiamante.

Come parlare con un operatore dell’Agenzia delle Entrate al numero verde?

Nel dettaglio, il call center con operatore dell’Agenzia delle Entrate è attivo tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì eccetto le festività nazionali. Con orario continuato dalle ore 9 del mattino. E fino alle ore 17.

Ecco, quindi, come parlare con un operatore dell’Agenzia delle Entrate. Ma detto questo, cosa si può chiedere attraverso il call center? In particolare, via telefono il contribuente può chiedere all’operatore non solo informazioni e assistenza su quelle che sono le questioni fiscali generali. Ma anche informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità. Nonché sulle cartelle di pagamento e sui rimborsi fiscali.

Assistenza telefonica del Fisco? C’è pure per le materie catastali. Ecco come e quando

Inoltre, dai distretti telefonici di molte Regioni italiane il contribuente, chiamando sempre il numero verde del contact center dell’Agenzia delle Entrate, si può pure chiedere assistenza specifica. Precisamente, sulle materie catastali.

Per un servizio che è attualmente in fase sperimentale e con un orario che è ridotto rispetto a quello che è previsto per l’assistenza generica ai contribuenti. In particolare, l’assistenza su materie catastali tramite contact center è sempre accessibile telefonicamente. Dal lunedì al venerdì. Ma solo dalle ore 9 alle ore 13 ed escludendo sempre i giorni che sono di festività nazionali.

Cosa serve per mettersi in contatto telefonicamente con un operatore del Fisco

Il tutto fermo restando che si potrà parlare con l’operatore del Fisco solo fornendo il proprio codice fiscale per ottenere informazioni e assistenza. Operazione che si può fare fornendo il codice fiscale all’inizio della chiamata. Tramite l’apposito risponditore automatico oppure successivamente. Ovverosia, con la prosecuzione della telefonata e comunicando il proprio codice fiscale direttamente all’operatore. Se la questione fiscale posta dal contribuente è complessa, allora la soluzione in certi casi potrà essere fornita con il servizio di richiamata da parte dell’operatore dell’Agenzia delle Entrate.

Lettura consigliata

Cartelle esattoriali, come controllarle subito in pochi click direttamente sul portale dell’Agenzia Entrate Riscossione