Immaginarla saltellare francamente ci riesce un po’ difficile. Eppure, le indiscrezioni più accreditate parlano chiaro. Iva Zanicchi parteciperà alla prossima edizione di «Ballando con le Stelle» e si vocifera del ruolo di concorrente. Ce la immaginiamo bene come parte della giuria, calma e seduta. Invece, pare proprio la vedremo ballare. Così, Iva che ha 82 anni un futuro davanti e tanta voglia di fare, ci terrà compagnia per il prossimo autunno inverno 2023.

Da Sanremo

L’ultima edizione di Sanremo le porta bene, anzi benissimo. Anche se per incontrare la sua canzone «Voglio amarti» dobbiamo arrivare alla diciottesima posizione nella classifica, Iva torna in scena. Bene inteso, l’interpretazione del brano sanremese ottiene comunque numerosi apprezzamenti soprattutto da parte di professionisti del settore canoro. Accade per Iva come per Orietta Berti che dalla partecipazione di Sanremo 2021 fa poi nascere la fortunatissima hit dell’estate «Mille» con Fedez e Achille Lauro.

Ha 82 anni, un futuro davanti e sarà la concorrente più attesa di Ballando con le Stelle

Da «Ok il Prezzo è giusto» con il motto indimenticabile di «apriti sesamo» che è quasi uno slogan degli anni Ottanta, passando per la fortunatissima Zingara, Iva vince ancora. Ha dalla sua la simpatia e l’ironia che si associa ad un’intelligenza sottile. Iva vanta anche l’esperienza politica in qualità di europarlamentare. Ruolo che gli tocca dal 2008 al 2014 con il Partito Popolare Europeo.

Il suo nome è molto legato alle reti Mediaset e ha un ottimo rapporto personale con la famiglia Berlusconi. Adesso per Ballando con le Stelle, Zanicchi migra in Rai ma con grande sportività Pier Silvio Berlusconi non dà adito a polemiche giornalistiche. Da buon conoscitore dei media e, francamente, ci sembra anche con sincerità, augura all’amica Iva una bellissima esperienza all’interno della Rai.

Lettura consigliata

A Sanremo il messaggio universale di Jovanotti, stasera la finalissima