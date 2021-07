L’avevamo lasciata all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la spiccata simpatia nell’aver espresso il desiderio di duettare con “Eramal Metal e Nazischin” in luogo di Ermal Meta e Maneskin. La gaffe ha fatto sorridere ma soprattutto Orietta Berti, vera signora, ha saputo cogliere e ridere a sua volta. Con quella leggerezza e semplicità che solo le persone eleganti sanno coltivare nella capacità di non prendersi troppo sul serio.

Il singolo

Detto fatto, con Achille Lauro e Fedez, Orietta canta “Mille”, il singolo che sta impazzando nelle radio e che si candida ad essere il vero tormentone dell’estate, dando filo da torcere agli altri “big” dell’estate.

È questa la canzone sbarazzina che piace a tutti e sta scalando le classifiche

Una canzone leggera, che entra nella testa e si fa cantare sotto la doccia. Una combinazione di suoni e voci che ne fanno un capolavoro. L’accostamento tra i tre, così straordinariamente diversi per formazione, genere musicale, voce ed età si fonde in un equilibrio perfetto.

Simpatico e goliardico, perfettamente estivo. Un twist che accende il buon umore e avvicina le generazioni.

Espressione e segno che si possono fare grandi cose con persone con le quali in apparenza non abbiamo nulla in comune. Capacità di reinventarsi per l’ultrasettantenne Orietta, di sapersi divertire ancora e rinnovare. Della “Casetta in Canadà”, rimane (oltre al successo) la voce: pulita, femminile e senza età che paradossalmente si combina a meraviglia con il timbro vocale più aspro di Fedez.

La produzione

Il singolo è prodotto da Davide Simonetta e l’uscita è stata anticipata dai social con un’immagine di grande effetto. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sono seduti sul cofano di una Cardillac. Orietta è seduta tutta in colore fucsia su un divano rosa e alle spalle dei tre una fila di palme.

Un’immagine di grande curiosità che ha traghettato il popolo social all’ascolto di “Mille”. Dunque, è questa la canzone sbarazzina che piace a tutti e sta scalando le classifiche e che davvero vale la pena ascoltare, soprattutto quando di buon mattino fatichiamo ad ingranare con ritmo incalzante.

Soprattutto in questa torrida estate con o senza vacanza per vivere momenti di sano relax e ristoro unitamente a qualche buona lettura che consigliamo al seguente link.